Polizeiinspektion Verden / Osterholz / Pressemeldung der PI ...

Landkreise Verden und Osterholz/Scharmbeck - Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 23.09.18

Bereich Verden:

Vandalismus an Pkw -Verden- In der Nacht von Freitag auf Sonnabend wurde im Stadtgebiet durch unbekannte Täter ein Pkw in einem Carport beschädigt, indem diese sich offensichtlich auf das Fahrzeug setzten, den Lack mit einem unbekannten Gegenstand beschädigten sowie die Scheibenwischer und die Antenne zerstörten. Täterhinweise nimmt die Polizei Verden unter Tel. 04231-8060 entgegen.

Diebstahl einer Geldbörse -Verden- Am Sonnabend Nachmittag kam es während einer Hundeveranstaltung im Bereich der Haupttribüne zu einem Geldbörsendiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter nutzte das Gedränge der sehr gut besuchten Veranstaltung aus und entwendete in einem geeigneten Moment die Geldbörse sowie den Pkw-Schlüssel eines 45-jährigen Flensburgers.

Ölspur -Kirchlinteln- Am Sonnabend Abend, gegen 18.30 Uhr, verursachte ein Kirchlintler mit seiner Zugmaschine auf Grund eines geplatzten Ölschlauches eine Ölspur von ca. 2,5 km Länge. Diese wurde vom Bauhof und der Feuerwehr beseitigt.

Berauschte Fahrt -Verden- Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein 28-jähriger Hannoveraner im Stadtgebiet angetroffen. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass er unter Rauschmittelbeeinflussung stand. Den Hannoveraner erwartet ein Fahrverbot.

Erntefest -Langwedel- Auf dem Erntefest im Ortsteil Etelsen kam es alkoholbedingt zu mehreren Vorfällen, die ein Einschreiten der Sicherheitskräfte und auch der Polizei erforderlich machten. Unter anderem mussten mehrfach Ruhestörungen durch die lauten Musikanlagen auf den Erntewagen unterbunden werden, einigen Besuchern wurde auf Grund ungebührenden Verhaltens ein Platzverweis für das Veranstaltungsgelände ausgesprochen. Zwischen zwei 45-jähringen Langwedelern kam es im Verlauf der Veranstaltung zu einer körperlichen Auseinandersetzung durch Faustschläge. Ein 25-jähriger wurde durch mehrere unbekannte Personen nach vorangegangenen Streitigkeiten geschlagen und getreten. Ein 19-jähriger Verdener, der des Zeltes verwiesen wurde, bespuckte die Security und versuchte, nach ihnen zu treten. Ein 22-jähriger Langwedeler, der des Zeltes verwiesen wurde, versuchte durch Androhung, die Hells Angesl zu holen, sich wieder Zutritt zum Festzelt zu verschaffen. Ein 18-jähriger Langwedeler beschädigte durch Bierglaswurf einen anderen Pkw. Ein beratungsresistenter 26-jähriger Langwedeler, der partout trotz ausgesprochenem Platzverweis das Gelände nicht verlassen wollte, wurde durch die Polizei in Gewahrsam genommen und trieb damit seine Erntefestausgaben unnötig in die Höhe.

Bereich Autobahn Langwedel:

Betrunkene Jugendliche -Langwedel- Am 22.09.2018, um 22.52 Uhr, wurde im Fahrstuhl des Etelser Bahnhofs eine 14 Jahre alte Jugendliche angetroffen, die stark alkoholisiert war. Ein Alcotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,38 %o. Die Jugendliche wurde einer Kinderklinik in Bremen zugeführt.

Betrunkener Fahrzeugführer Am 23.09.18, um 05.00 Uhr, stoppten Beamte des ESD BAB Langwedel auf der A 27, 28832 Achim, zwischen der AS Langwedel und der AS Achim/Ost in Richtung Bremen einen Pkw. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 43 Jahre alte Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test am Alcomaten ergab einen Promillewert von 1,68. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Bereich Achim:

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person -Thedinghausen- Am späten Samstagabend befuhr ein 19-Jähriger aus Achim mit seinem Pkw die Achimer Landstraße von Lunsen nach Thedinghausen. Auf regennasser Fahrbahn kommt er am Ende einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallt dort gegen einen Baum. Nach Erkenntnissen der Polizei dürfte der 19-Jährige trotz der Straßenverhältnisse zu schnell gefahren sein. Der Pkw-Fahrer wurde hierdurch leicht verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden.

Verkehrsunfall zwischen einem Trakor und einem Pkw -Thedinghausen- Am Samstag gegen 18:00 Uhr kam es in Thedinghausen auf der Syker Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem unbekannen Pkw-Fahrer und einem 26-Jährigen Traktor-Fahrer aus Thedinghausen. Beide Fahrzeuge fuhren nacheinander in Richtung Ortmitte, als der Unbekannte zum Überholen des vorausfahrenden Traktor-Gespannes ansetzt. Hierbei übersah er vermutlich, dass der Traktor-Fahrer ebenfalls nach links abbiegen wollte. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der unbekannte Pkw-Fahrer flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Achim unter Tel. 04202-9960 zu melden.

Bereich Osterholz-Scharmbeck:

Offensichtlich fingierter Verkehrsunfall -Ritterhude- Zu einem eher nicht alltäglichen Einsatz wurde die Polizei aus Osterholz-Scharmbeck am Samstagmittag auf den Parkplatz am Real-Markt in Ritterhude-Ihlpohl gerufen. Ein Zeuge hatte dort beobachtet, wie ein 41-jähriger Bremer mit seinem Fahrzeug rückwärts aus einer Parklücke gegen einen geparkten Audi Avant gefahren war. Der Unfallverursacher stieg aus und betrachtete den entstandenen Schaden. Verwundert musste der Zeuge dann feststellen, dass der 41-jährige wieder in seinen Wagen stieg, ein Stück nach vorne setzte, um dann nochmals rückwärts gegen den bereits beschädigten Pkw zu fahren. Wieder stieg der Fahrer aus und betrachtete den entstandenen Schaden, um den Vorgang dann ein drittes Mal zu wiederholen. Der Zeuge rief daraufhin die Polizei und schilderte seinen Verdacht, dass es sich hierbei offensichtlich nicht um einen "normalen" Verkehrsunfall handeln könnte. Als die Polizeibeamten eintrafen, telefonierte der 41-jährige bereits mit seiner Versicherung, um den Schaden zu melden. Der 28-jährige Eigentümer des beschädigten Audi aus Bremen sowie der 41-jährige Unfallverursacher verstrickten sich vor Ort derart in Widersprüche, dass auch die aufnehmenden Beamten nicht von einem plötzlichen und unbeabsichtigten Unfallgeschehen ausgehen konnten. Daher leiteten sie noch vor Ort Ermittlungen zu einem Strafverfahren wegen Versicherungsbetruges ein. Zeugen, die diesen eher ungewöhnlichen Vorfall ebenfalls beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter Tel. 04791-3070 in Verbindung zu setzen.

Brand einer Zypressenhecke -Osterholz-Scharmbeck- Eine Anwohnerin der Bremer Straße in Osterholz-Scharmbeck meldete am Samstagabend den Brand einer Zypressenhecke an ihrer Grundstücksgrenze. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Aufgrund diverser Zeugenaussagen, die von einem lauten Knall direkt vor der Inbrandsetzung der Hecke berichteten, leitete die Polizei Ermittlungen wegen Brandstiftung ein. Der Verursacher sowie die Art und Weise der Verursachung ist derzeit unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten -Worpswede- Eine 82-jährige Fahrzeugführerin aus Bremen sowie ein 30-jähriger Worpsweder wurden am Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Schlußdorfer Straße und Neu Bergedorfer Damm in Worpswede leicht verletzt. Die 82-jährige wollte mit ihrem Suzuki Swift vom Neu Bergedorfer Damm in die Schlußdorfer Straße einbiegen und übersah dabei den auf der Vorfahrtstraße fahrenden Peugeot des 30-jährigen, der aus Richtung Worpswede kam. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw des Worpsweder mehrfach um die eigene Achse gedreht und landete im Straßengraben. Beide Fahrzeugführer konnten sich selbst aus ihren Fahrzeugen befreien, wurden leicht verletzt, konnten aber nach kurzer ärztlicher Behandlung vor Ort entlassen werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

