Polizeiinspektion Verden / Osterholz / Pressemeldung PI ...

Pressemeldung PI Verden/Osterholz, Sonntag, 22.04.2018

Landkreise Verden/Osterholz - + Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Langwedel. Am Samstag, 21.04.2018, 13.15 Uhr, fuhren auf der Hauptstraße zwischen Daverden und Etelsen ein blauer Pkw Audi und ein dunkles Fahrzeug mit Anhänger im Begegnungsverkehr aneinander vorbei. Dabei löste sich vom Anhänger eine Stange, die mit dem Audi kollidierte und einen Schaden verursachte. Beide Fahrer der Pkw bremsten ab, der Fahrer des Gespann setzte dann aber seine Fahrt in Richtung Etelsen fort, ohne seinen Pflichten als Beteiligter an einem Verkehrsunfall nachzukommen.

Verden. Auf dem Parkplatz in der Unteren Straße beschädigte am Samstag, 21.04.2018, im Zeitraum zwischen 08.30 h und 10.45 Uhr, ein bislang noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen dort geparkten silberfarbenen Opel Astra und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Verden. Auf dem Norderstädtischen Markt wurde ein dort geparkter schwarzer Ford auf der Fahrerseite durch einen bisher noch unbekannten und flüchtigen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Vorfall ereignete sich am Samstag, 21.04.2018, im Zeitraum zwischen 08.45 h und 18.40 Uhr.

Zeugen für diese Vorfälle werden gebeten sich bei der Polizei Verden, Tel. 04231/8060, zu melden. +

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr Langwedel. An der Verbindungsstraße nach Hagen-Grinden wurden durch bisher noch unbekannte Täter vor der Hagener Brücke drei Gullideckel entfernt. Zum Glück kam es zu keinen Unfällen. Die Täter müssten in der vorangegangenen Nacht agiert haben. Festgestellt wurden die Taten durch eine aufmerksame Joggerin am Samstag, 21.04.2018, 08.00 Uhr. Sachdienliche Hinweise durch Zeugen werden an die Polizeistation Langwedel, Tel. 04232/7617, erbeten. +

Pkw-Aufbrüche Verden. Auf dem Parkplatz des Magic-Park kam es am Samstag, 21.04.2018, im Zeitraum zwischen 10.00 Uhr und 14.00 Uhr zu zwei Aufbrüchen an einem weißen und einem roten Pkw. Personen, die Beobachtungen zu diesen Taten gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Verden, Tel. 04231/8060, zu melden. +

Örtlichkeit: 28876 Oyten-Bassen, BAB 1, Richtung Hamburg, km 93,055 Zeit: 21.04.2018, 10.43 Uhr Pkw in Brand geraten Oyten. Am Samstag Vormittag befuhr ein 26-jähriger Oytener mit seinem Pkw mit Anhänger die A1 in Richtung Hamburg. In der Gemarkung Oyten-Bassen bemerkte er einen Knall im Motorraum und lenkte sein Gespann auf den Seitenstreifen. Beim Öffnen der Motorhaube waren bereits erste Flammen zu erkennen. Der Entstehungsbrand konnte durch den Fahrer mit einer mitgeführten Wasserflasche abgelöscht werden. Die alarmierten Ortsfeuerwehren Oyten und Bassen kühlten den Motorraum mit weiterem Löschwasser ab. Die Autobahnpolizei Langwedel nahm Ermittlungen zur Brandursache auf. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein örtliches Abschleppunternehmen von der Autobahn entfernt. + Örtlichkeit: 27283 Verden, BAB 27, Richtung Hannover, km 31,3 Zeit: 21.04.2018, 19.00 Uhr Überladung Verden. Am Samstagabend kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel ein Pkw-Gespann, welches von einem 30-Jährigen auf der A27 in Richtung Walsrode gefahren wurde. Im Bereich der Anschlussstelle Verden-Ost wurde festgestellt, dass das Gespann um 1500 Kilogramm (28,84 %) überladen war. Da der Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland nachweisen konnte, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 310 Euro entrichten. Ein Abladung auf die zulässige Gesamtmasse wurde angeordnet. +

Mehrere Pkw-Aufbrüche in Schwanewede In der Nacht zum Samstag wurde ein Daimler in der Landstraße in Neuenkirchen aufgebrochen, der unter deinem Carport abgestellt war. Der dortige Bewegungsmelder wurde abgedeckt, eine Scheibe eingeschlagen und das Lenkrad sowie eine Sonnenbrille entwendet. Im Heidkamp wurde ebenfalls ein Daimler durch Einschlagen einer Scheibe aufgebrochen. Auch dort wurde das Lenkrad sowie eine Geldbörse entwendet. Ein paar Häuser weiter im Heidkamp wurde auch noch ein BMW aufgebrochen, indem auch hier eine Scheibe eingeschlagen wurde. Der Sachschaden beträgt insgesamt mehrere tausend Euro. + Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Osterholz-Scharmbeck, Zeugenaufruf Am Samstag kam es um 14.35 Uhr auf der B 74 in der Abfahrt zur Schwaneweder Straße zu einem gefährlichen Zwischenfall. Ein 26-jähriger Mann aus Osterholz-Scharmbeck fuhr mit seiner Daimler E-Klasse zunächst auf der B 74 hinter einem Ford Fiesta in Richtung Hambergen. Beide Fahrzeuge fuhren an der Abfahrt Schwaneweder Straße von der B 74 ab. In der Abfahrt Höhe Toom-Baumarkt wurde der Daimler dann plötzlich durch den Fahrer des Ford Fiesta bis zum Stillstand ausgebremst. Aus dem Ford stiegen 4 Insassen aus, beleidigten den 26-Jährigen, bespuckten ihn und schlugen ihm mit der Faust ins Gesicht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Osterholz-Scharmbeck, Tel. 04791/3070, in Verbindung zu setzen. +

Trunkenheit im Verkehr In der Nacht zum Sonntag wurde in Grasberg ein 21-jähriger Otterndorfer mit seinem Opel Corsa kontrolliert, der eine Atemalkoholkonzentration von 0,76 Promille aufwies. Die weiterfahrt wurde untersagt. Den 21-Jährigen erwartet eine Geldbuße und ein Fahrverbot. +

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluß in Lilienthal Am Samstag Vormittag kam es in der Lüninghauser Straße zu einem Verkehrsunfall, nachdem ein 21-jähriger Bremer mit seinem Opel Astra in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam, einen Baum und einen Telefonmast streifte, über die Fahrbahn nach links schleuderte und dann im Gebüsch neben der Fahrbahn zum Stehen kam. Der 21-Jährige wurde dabei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 21-Jährige stand unter Alkoholeinfluß. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,89 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Sachschaden beträgt mehr als 5000 Euro. +

Verkehrsunfall in Lilienthal Ein 59-jähriger Bremer befuhr mit seinem Volvo die Worphauser Landstraße in Richtung Worpswede, und überholte in Höhe der Querreihe einen Traktor. In diesem Moment bog ein 54-jähriger Lilienthaler mit seinem Audi noch vor dem Traktor aus der Querreihe nach rechts in die Worphauser Landstraße ein, ohne auf den sich gerade im Überholvorgang befindlichen Volvo zu achten. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem Sachschaden in Höhe von ca. 7500 Euro an beiden PKW entstand. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit. Der 59-jährige wurde dabei leicht verletzt. +

Verkehrsunfall in Osterholz-Scharmbeck Am Samstag kam es gegen 14.30 Uhr auf der Bremer Straße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Ein 44-jähriger Bremer fuhr mit seinem Audi A 4 aus Richtung Lintel kommend auf der Bremer Straße in Richtung Bahnübergang. Ein 25-jähriger Ritterhuder wollte mit seinem Seat aus der Luisenstraße über die Bremer Straße in die Straße An der Hören fahren. Am Audi war der rechte Blinker eingeschaltet, sodass der Seat-Fahrer annahm, dass der Audi in die Luisenstraße einbiegen will. Der Audi bog aber nicht ab, sodass die Fahrzeuge zusammenstießen. +

Verkehrsunfall in Worpswede -Zeugenaufruf- Am Samstag Spätnachmittag kam es auf der Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall mit ca. 6000 Euro Sachschaden. Ein 33-jähriger Cloppenburger überholte mit seinem VW-Transporter ein unbeteiligtes Fahrzeug, verlor beim Wiedereinscheren die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Ursache soll ein unbekanntes entgegenkommendes Fahrzeug gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Osterholz-Scharmbeck, Tel. 04791/3070, in Verbindung zu setzen. +

Körperverletzung und Beleidigung Am Samstag Abend gegen 22.45 Uhr gerieten zwei Personengruppe im Bereich des Weserstrandes an der Ueser Brücke in Streit. Aus einer Personengruppe heraus schlug dabei ein 17 jähriger Achimer mit der Faust gegen den Kopf eines 18 jährigen Ottersbergers. Dieser wurde durch den Schlag verletzt und erstattete Anzeige. Der beschuldigte Achimer beleidigte desweiteren zwei Achimer Polizeibeamte während der Sachverhaltsaufnahme vor Ort mehrfach als "Nazis". Ihn erwartet nun neben dem Strafverfahren wegen Körperverletzung ein weiteres Strafverfahren wegen Beleidigung. Die Aggressoren wurden weiterhin der Örtlichkeit verwiesen. +

OTS: Polizeiinspektion Verden / Osterholz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68441 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68441.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz - Wache -

Telefon: 04231/806-212 www.polizei-verden-osterholz.de www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ