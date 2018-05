Polizeiinspektion Verden / Osterholz / Pressemeldung vom 06.05.2018

Pressemeldung vom 06.05.2018

Bereich Verden

Auto macht sich selbstständig Verden. Zwei Beamte der Verdener Polizei glaubten zunächst an einen Fall besonders dreisten Falschparkens, als sie am Sonnabend gegen Mittag in der Bremer Straße auf einen halb auf dem Gehweg und halb auf der Fahrbahn stehenden Pkw zukamen. Da der Pkw den Verkehr behinderte und der Besitzer nicht erreicht werden konnte, wurde der Pkw auf einen nahen Parkplatz geschleppt. Später stellte sich heraus, dass der Autofahrer vergessen hatte, die Handbremse anzuziehen, so dass der Pkw führerlos über die stark befahrene Straße rollte und eine Hauswand sowie einen Ampelmast knapp verfehlte. Glück gehabt.

Hochzeitsbilder gerettet Verden. Die Trauzeugin eines Hochzeitspaares staunte nicht schlecht, als acht Herz-Luftballons, die sie kurz vor einem Restaurant in der Verdener Innenstadt deponierte, aus einem roten Kleinwagen heraus mitgenommen wurden. Gegen Anraten weiterer Gäste informierte sie die Verdener Polizei, die die Verfolgung aufnahm. Obwohl das Kennzeichen des Pkw feststeht, konnte dieser in der Nähe nicht mehr angetroffen werden. Wenig später kontrollierte die Polizei in der Nähe des Verdener Bahnhofes einen jungen Mann und ein Mädchen, die sich an abgestellten Fahrrädern zu schaffen gemacht haben sollen. Rein zufällig hatte das Mädchen Herz-Luftballons dabei, die sie in der der Nähe gefunden habe. Die Luftballons, die für die Hochzeitsbilder gedacht waren, wurden von den Polizeibeamten wieder an die Trauzeugin ausgehändigt. Gegen den Fahrer des roten Pkw wird nun wegen Diebstahls ermittelt.

Autobahnen A 27 und A 1

Mit gerissenen Bremsscheiben unterwegs Samstag, 05.Mai 2018, 12:30 Uhr 27299 Langwedel, A27, Richtungsfahrbahn Bremen, KM 41,8 Die Fahrt eines 56 Jahre alten Lkw-Fahrers endete am Samstagmittag auf der Rastanlage Goldbach. Beamte der Autobahnpolizei Langwedel stellten an dem Sattelzug erhebliche technische Mängel fest. An insgesamt drei Achsen konnten die Beamten erhebliche Beschädigungen an der Bremse, darunter deutlich gerissene Bremsscheiben feststellen. Der Trucker durfte seine Fahrt nicht mehr fortsetzen und muss neben einem empfindlichen Bußgeld mit einer hohen Rechnung für die Reparatur rechnen.

Betrunken und ohne Führerschein unterwegs Samstag, 05. Mai 2018, 23:43 Uhr 27299 Langwedel, Nindorf Beamte der Autobahnpolizei Langwedel staunten nicht schlecht, als sie in der Nacht zum Sonntag einen 39 Jahre alten Opelfahrer kontrollierten. Da ihnen deutlicher Alkoholgeruch auffiel, führten sie mit dem Fahrer einen Atemalkoholtest durch, welcher einen beachtlichen Wert von 3,79 Promille anzeigte. Dem Beschuldigten musste eine Blutprobe entnommen werden. Den Führerschein konnten die Beamten nicht mehr einziehen, da ihm dieser bereits in einem ähnlichen Verfahren abgenommen wurde.

Bereich Achim

Bereich Osterholz

Einbruch in Tankstelle in Worpswede In der Nacht von Freitag auf Samstag, möglicherweise zwischen 01.00 und 02.00 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in die Classic-Tankstelle in der Ostendorfer Straße in Worpswede ein. Nach ersten Ermittlungen am Tatort benötigten die Täter erhebliche Kraftanstrengung und Zeit, um letztendlich in das Gebäude einzudringen. Dort entwendeten sie diverses Diebesgut. Zeugen, die insbesondere in dem genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter Tel. 04791/3070 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall zwischen rollendem Pkw und Fußgängerin Eine 46-jährige Frau aus Lilienthal wurde am Samstagmittag bei einem eher ungewöhnlichen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Ritterhude leicht verletzt. Sie beobachtete, wie ein Opel Vivaro aus einer Parklücke rollte und gegen ihren Pkw zu stoßen drohte. Die 46-jährige versuchte, das Fahrzeug mit ihren Händen zu stoppen, wurde aber zwischen dem Opel Vivaro und ihrem Pkw eingeklemmt. Dabei verletzte sie sich an der Hand und am Fuß. An beiden Fahrzeugen entstand trotz des beherzten Eingreifens der Fußgängerin leichter Sachschaden. Gegen die 37-jährige Fahrerin des Opel Vivaro wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Einbruch in Wohnhaus in Schwanewede Ein bisher unbekannter Täter brach am frühen Sonntagmorgen in ein Wohnhaus am Tannenberger Weg in Schwanewede ein. Dabei wurde er von der 90-jährigen Bewohnerin im Flur überrascht, die durch Geräusche wach geworden war. Der Täter flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung, ohne Diebesgut zu erlangen. Zeugen, die gegen 02.45 Uhr verdächtige Personen im Tannenberger Weg festgestellt oder Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen, werden gebeten, sich mit der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter Tel. 04791/3070 in Verbindung zu setzen.

