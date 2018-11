Polizeiinspektion Verden / Osterholz / Pressemeldung vom 17.11.2018

Pressemeldung vom 17.11.2018

PI Verden/Osterholz - Grasberg:

Einbruch in Baucontainer in Grasberg Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag in einen Baucontainer einer Baustelle an der Eickedorfer Straße in Grasberg ein. Aus diesem Container wurden diverse Baumaterialien entwendet. Zeugen, die in der Nacht Fahrzeuge oder Personen beobachtet haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter Tel. 04791/3070 in Verbindung zu setzen.

Osterholz:

Brand auf einem Balkon in Osterholz-Scharmbeck Einen Feuerwehreinsatz löste ein 30-jähriger Osterholz-Scharmbecker am späten Freitagnachmittag in der Berliner Straße in Osterholz-Scharmbeck aus. Zeugen hatten einen Feuerschein auf einem Balkon eines Mehrparteienhauses entdeckt und die Feuerwehr gerufen. Zusammen mit der Polizei stellte diese fest, dass ein 30-jähriger Bewohner alte Dokumente auf seinem Balkon verbrannt hatte. Zu einem Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus kam es nicht. Den 30-jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen illegaler Müllentsorgung.

Dörverden:

Trunkenheitsfahrt mit einem Pkw In den frühen Morgenstunden zum Samstag kontrollierte eine Polizeistreife einen 46jährigen Mann aus Dörverden, der mit seinem Pkw auf der Bundesstraße zwischen Dörverden und Verden unterwegs war. Obgleich der Mann keineswegs durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen war, wurde bei ihm eine höhere Alkoholbeeinflussung festgestellt. Neben der Blutprobe wurde dem Fahrer, der sich selbst den hohen Alkoholwert nicht erklären konnte, der Führerschein abgenommen.

