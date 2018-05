Polizeiinspektion Verden / Osterholz / Pressemeldung vom 19.05.2018

Pressemeldung vom 19.05.2018

Versuchter Raub auf Imbisswagen Verden. Am späten Freitagnachmittag kam es zu einem versuchten Raub durch zwei bislang unbekannte männliche Täter auf einen Imbisswagen auf dem Parkplatz des REWE-Marktes Blumenwisch. Einer der Täter fordert durch Vorhalt eines Messers die Herausgabe des Bargeldes. Dieser Aufforderung kam der Imbissverkäufer nicht nach, sodass es zu einem Handgemenge kam. Ohne Diebesgut flüchteten die Täter anschließend in einem dunklen PKW. Der Imbissverkäufer blieb unverletzt. Laut der Informationen des Imbissverkäufers sei einer maskiert gewesen, hätte eine kräftige Statur gehabt und eine graue Jacke getragen. Der zweite Täter hätte dunkelblonde Haare und dunkle Kleidung getragen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

Zwei Unfälle auf der Kreuzung in Hönisch Verden. Am Freitagnachmittag wurde die Geduld der Verkehrsteilnehmer auf der Kreuzung in Hönisch mal wieder auf die Probe gestellt. Gleich zweimal kommt es aufgrund von Unachtsamkeit zu Vorfahrtsunfällen zwischen PKW. Bei dem Unfall gegen 17 Uhr wird eine Person leicht verletzt, ein Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit. Nur 1,5 Stunden später kommt es zu einem weiteren Unfall, bei dem beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden und beide PKW abgeschleppt werden mussten. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 30.000EUR. Für die Zeit der Unfallaufnahme kam es zu Störungen des Verkehrs.

Langwedel, BAB

Gespann kracht in Leitplanke Langwedel. Am Freitag kam es gegen 17:10 Uhr auf der A27 in Fahrtrichtung Walsrode zu einem Verkehrsunfall mit einem Gespann. Ein 41-jähriger Mann aus Polen befuhr mit seinem Mercedes Kleintransporter (Autotransporter) und Anhänger, beladen mit jeweils einem Pkw, die Autobahn, als er zunächst plötzlich nach links zog und dann nach rechts in die Schutzplanken prallte und an diesen entlang schliff. Mehrere Zeugen des Unfalls hielten an und leisteten vorbildlich Erste Hilfe bei dem kurzzeitig bewusstlosen Fahrzeugführer. Dieser musste schließlich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Am Transporter und den Schutzplanken entstand ein geschätzter Schaden von rund 5000,-Euro. Die Ursache für den Unfall ist derzeit noch unbekannt, ein akuter Krankheitsfall kann ebenso wenig ausgeschlossen werden, wie eine mögliche Beeinträchtigung durch Medikamente. Die aufnehmenden Beamten veranlassten daher eine Blutprobenentnahme bei dem Fahrzeugführer. Ein Fahrstreifen musste im Pfingstreiseverkehr für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden, was für rund 2 km Rückstau sorgte.

Zusammenstoß am Bremer Kreuz Achim. Am Freitag gegen 14:50 Uhr wollte ein 71-jähriger Berliner mit seinem Pkw vom Beschleunigungsstreifen auf die Autobahn 1 Richtung Osnabrück auffahren. Der Verkehr staute sich hier baustellenbedingt. Der Hyundai-Fahrer übersah dabei dann einen auf dem Hauptfahrstreifen anfahrenden 54-jährigen rumänischen Sattelzugfahrer, der nicht mehr ausweichen konnte. Durch den folgenden Zusammenstoß entstand rund 5600,-Euro Sachschaden, der Pkw des Berliners war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

PK Achim

Achim. Ein bisher unbekannter Fahrer eines dunklen Pkw's befuhr am 18.05.2018, gegen 09:00 Uhr in Achim die Obernstraße aus Richtung Bierden kommend. Gegenüber der Einmündung Große Kirchstraße stieg eine 79-jährige auf Grund einer Panne aus ihrem Pkw aus, worauf der Pkw-Fahrer über den Fuß der Frau fuhr und diese dadurch verletzt wurde. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort. Zeugen werden gesucht.

Riede. Eine 65-jährige Pkw-Fahrerin aus Emtinghausen fuhr am 18.05.2018, gegen 16:00 Uhr, in Riede, Bremer Straße in Höhe der Kreuzung Auf dem Felde auf einen vor ihr verkehrsbedingt haltenden Pkw eines 64-jährigen aus Syke auf. Dadurch wurde dieses Fahrzeug auf einen davorstehenden Pkw einer 52-jährigen aus Martfeld geschoben. Die 65-jährige Frau wurde leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

PK Osterholz

Streitigkeiten zwischen Lebensgefährten Osterholz-Scharmbeck - Im Stadtgebiet Osterholz-Scharmbeck gerät eine Frau in der Nacht von Freitag auf Samstag mit ihrem Lebensgefährten in Streit. In dem Zusammenhang entreißt der Lebensgefährte der Frau das Mobiltelefon, so dass diese leichte Verletzungen erleidet. Als sie sich daraufhin mit ihrem PKW ins Krankenhaus begeben will, folgt er ihr und stellt sich vor das anfahrende Fahrzeug. Folglich kommt es zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Lebensgefährten, welcher hierdurch leicht verletzt wird.

Versuchter Einbruchdiebstahl im Lilienthaler Zentrum Lilienthal - Zwischen Mittwoch- und Freitagabend gelangt die bislang unbekannte Täterschaft zunächst durch Aufhebeln einer Terrassentür in den Wintergarten eines Wohnhauses in der Straße Auf dem Kamp. Mit der Zielrichtung in das Hausinnere zu gelangen, werden erfolglos weitere Hebelversuche durchgeführt. Ohne das womöglich erhoffte Diebesgut verlässt die Täterschaft daraufhin den Tatort.

Flüchtiger Unfallbeteiligter - Lidl Ritterhude Ritterhude - Am Freitag zwischen 12:45 Uhr und 13:30 Uhr beschädigt ein Fahrzeugführer vermutlich während eines Parkvorgangs auf dem Parkplatz des Lidl in Ritterhude den ordnungsgemäß geparkten und relativ neuwertigen Opel Mokka des Geschädigten erheblich. Der Fahrzeugführer entfernt sich folglich unerkannt vom Unfallort.

