Polizeiinspektion Verden / Osterholz / Pressemeldung vom 26.08.2018

Pressemeldung vom 26.08.2018

Polizeiinspektion Verden/Osterholz - Bereich Achim:

Achim-Baden: Verkehrsunfallzeugen gesucht Eine 36-jährige Pkw-Fahrerin aus Achim befuhr am 25.08.2018, 12.05 Uhr, in Achim-Baden die Verdener Straße in Richtung Etelsen und wollte nach links in die Straße Im Weißen Berge abbiegen. Hierbei kam es mit dem nachfolgenden und überholenden schwarzen Seat Arteca eines 60-jährigen aus Achim zu einem Zusammenstoß, wodurch Sachschaden in Höhe von ca. 10500,-Euro entstand. Es werden Zeugen zum Verkehrsunfallhergang gesucht und gebeten sich mit der Polizei in Achim unter der Telefonnummer 04202-9960 in Verbindung zu setzen.

Thedinghausen: Vorfahrtsverstoß im Ortskern Eine 40-jährige Auto-Fahrerin aus Thedinghausen bog als Wartepflichtige am 25.08.2018, gegen 16.19 Uhr, in Thedinghausen aus der Bahnhofstraße auf die Syker Straße ein und übersah hierbei den von links kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw einer 37-jährigen aus Thedinghausen. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden von ca. 6800,- Euro entstand.

Achim: Ölspur führt zur Kollision Ein 18-jähriger Auto-Fahrer aus Achim befuhr am 25.08.2018, gegen 19.39 Uhr, in der Gemarkung Achim, die Kreisstraße 23 in Richtung der Landesstraße 156. Auf Grund einer Ölspur auf der Fahrbahn, welche von einem unbekannten Verursacher hinterlassen worden war, kam der Fahranfänger nach links von der Fahrbahn ab und prallte hier gegen einen Straßenbaum. Beide Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 8000,-Euro. Die Polizei Achim bittet unter der Telefonnummer 04202-9960 um Hinweise zum Verursacher der Ölspur.

Bereich Osterholz-Scharmbeck:

Schwanewede: Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Zeugen beobachteten am frühen Sonntagmorgen, dass in der Leuchtenburger Straße in Schwanewede ein Pkw von der Fahrbahn abkam und gegen einen Straßenbaum prallte. Als die Zeugen der 27-jährigen Fahrzeugführerin aus Bremen zu Hilfe eilten, stellten sie fest, dass die Frau offensichtlich betrunken war. Die Zeugen riefen die Polizei und verhinderten zeitgleich, dass die Frau mit ihrem Fahrzeug wieder losfahren konnte. Die hinzugerufene Polizei stellte fest, dass die Fahrzeugführerin weit über ein Promille intus hatte und ordneten eine Blutprobe an. Die junge Frau erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden.

Bereich Verden:

Verden: Erneute Fahrzeugbrände im Stadtgebiet Verden

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es erneut zu zwei Fahrzeugbränden im Stadtgebiet Verden gekommen, durch die ein nicht unerheblicher Sachschaden entstanden ist. In der Straße Am Meldauer Berg geriet zunächst ein Auto in Brand, welches unter einem Carport abgestellt stand. Durch das Feuer und die daraus resultierende Hitzeentwicklung wurden auch das Carport und ein danebenstehender Pkw beschädigt. Im Rahmen der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte ein weiterer bereits rauchender Pkw im Niedersachsenring festgestellt und eine Ausbreitung des Feuers noch gerade rechtzeitig verhindert werden. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, melden sich bitte bei der Polizei in Verden unter der Telefonnummer 04231-8060.

Kirchlinteln: Vorfahrtsverstoß führt zur Kollision zweier Fahrzeuge

Ein 39-jähriger Transporter-Fahrer aus Visselhövede befuhr am Vormittag des 25.08.2018 im Ortskern von Luttum die Luttumer Dorfstraße in Richtung Armsen. Im Einmündungsbereich der Bergstraße übersah er eine von rechts kommende und bevorrechtigte Daimler E-Klasse, die mit 4 Personen besetzt war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden von ca. 5000,- Euro entstand. Die Beifahrerin im Daimler, eine 68-jährige Verdenerin, wurde dabei leicht verletzt.

OTS: Polizeiinspektion Verden / Osterholz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68441 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68441.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz - Wache -

Telefon: 04231/806-212 www.polizei-verden-osterholz.de www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ