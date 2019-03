Polizeiinspektion Verden / Osterholz / Pressemeldung vom ...

Pressemeldung vom Samstag, den 23.03.2019

PI Verden/ Osterholz - Verden

Fußgänger auf Fußgängerüberweg angefahren

Ein 74 Jähriger Fußgänger querte am Freitag gegen 15:10 Uhr den Fußgängerüberweg am Nordertorkreisel zusammen mit seiner Ehefrau. Als er sich nahezu mittig des Fußgängerüberweges befand, fuhr ein 87-Jähriger mit seinem VW Golf aus dem Nordertorkreisel in Richtung Innenstadt. Der Fußgänger wurde vermutlich übersehen und es kam zum Zusammenstoß. Der Fußgänger wurde schwer verletzt und durch den Rettungsdienst dem Krankenhaus zugeführt. Seine Ehefrau und der Fahrer des VW Golf blieben unverletzt.

Betrunken und ohne Führerschein

Zunächst stellte eine Funkstreifenwagenbesatzung aus Verden einen Mercedes fest, der im Parkverbot abgestellt war. Zu dem Zeitpunkt befand sich ein 29-Jähriger am Fahrzeug und behauptete gegenüber den Polizisten, auf seinen "Fahrer" zu warten. Kurze Zeit später kam den eingesetzten Beamten eben der 29-Jährige fahrend entgegen. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht nur unter Alkoholeinfluss stand, sondern auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Den 29-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren und die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Betrunken im Geländewagen

Einem Verkehrsteilnehmer fiel ein Geländewagen auf, der in starken Schlangenlinien auf der Salzstraße am Samstag gegen 07:40 Uhr unterwegs war. Als das Fahrzeug die Bordsteine touchierte und der Beifahrer sich aus dem Fahrzeug erbrach, meldete der Verkehrsteilnehmer den Vorfall der Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten bei dem Fahrzeugführer einen Atemalkoholwert über 1,6 Promille fest. Die Fahrt des Geländewagens wurde sodann beendet. Den 37-Jährigen Fahrzeugführer erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit.

Kirchlinteln

Ohne Zulassung unterwegs

Eine Funkstreifenwagenbesatzung aus Kirchlinteln kontrollierte am Freitag gegen 13:10 Uhr einen 18-jährigen Fahrer auf einem Motorrad. Bei der Kontrolle stellt sich heraus, dass das Motorrad nicht zugelassen war. Die Weiterfahrt wurde dem 18-Jährigen untersagt und ihn erwartet ein Strafverfahren.

Polizeiautobahnwache

Verden

Stauende übersehen

Am Freitag gegen 17:20 Uhr befuhr ein 44-jähriger Bremer die A27 in Richtung Cuxhaven. Kurz vor der Anschlussstelle Verden/Ost übersah er, dass sich der Verkehr aufgrund der dortigen Baustelle staute. Ein 26-jähriger Osterholzer und ein 19-jähriger Bremer hatten ihre Pkw auf dem linken Fahrstreifen verkehrsbedingt bis zum Stillstand abgebremst. Der 44-jährige fuhr trotz Bremsung mit seinem VW Scirocco auf den VW Golf des 19-jährigen auf. Dieser wurde wiederum auf den Citroen des 26-jährigen geschoben. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 15.000,-EUR, der VW des Verursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Beamten der Autobahnpolizei Langwedel leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 44-jährigen ein.

Oyten

Berauscht unterwegs

Einen 36-jährigen Bremer BMW-Fahrer kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel am Freitag gegen 16:20 Uhr auf der A1 im Bereich Oyten. Bei der Kontrolle stellten sie Anzeichen fest, dass der Bremer unter Drogeneinfluss stehen könnte. Sie veranlassten daher eine Blutprobenentnahme und leiteten ein Verfahren gegen ihn ein. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

PK Osterholz

Ritterhude

Falsche Wasserwerker in Ritterhude

Am Freitag verschaffte sich ein Mann unter dem Vorwand, von den Wasserwerken zu sein, Zugang zu einem Wohnhaus in der Amselstraße. Während der Mann mit der ahnungslosen Eigentümerin die Wasserhähne prüfte, gelangte ein weiterer Täter unbemerkt in das Wohnhaus und entwendete unerkannt Bargeld. Anschließend verließen beide Täter den Tatort in unbekannte Richtung.

Osterholz-Scharmbeck

Mangelhafte Ladungssicherug

Am Freitag befuhr ein Gespann die B74 in Richtung Pennigbüttel, als sich während der Fahrt vermutlich aufgrund mangelnder Handhabung ein Spanngurt am Anhänger löste, welcher die Ladung, zusätzlich gesichert mit einem Transportnetz, freigab, so dass im weiteren Verlauf zwei gefüllte blaue Säcke vom Anhänger fielen. Glücklicherweise kam durch diesen Umstand niemand zu Schaden. Der verursachende Fahrzeugführer konnte durch die Beamten der Polizei Osterholz ermittelt werden. Ihn erwartet ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen mangelnder Ladungssicherung.

Verkehrsunfallflüchtigen durch aufmerksamen Zeugen ermittelt

Der 84-jährige Fahrzeugführer eines Ford Mondeo beschädigte beim Ausparken auf einem Kundenparkplatz einen weiteren Pkw. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, setzte er seine Fahrt unbeirrt fort und verursachte dabei beinahe einen weiteren Unfall. Der Vorfall wurde durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet, welcher sich das Kennzeichen des verursachenden Pkw merken konnte. Dem 84-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

