Polizeiinspektion Verden / Osterholz / Pressemeldungen vom ...

Pressemeldungen vom 30.09.2018

Polizeiinspektion Verden/Osterholz - Bereich Verden

Widerstand gegen Polizeibeamte Am Sonntag, dem 30.09., wurde gegen 01:00 Uhr in der Grünen Straße in Verden eine routinemäßige Verkehrskontrolle eines Fahrzeugführers durchgeführt. Als die Kontrolle gerade beendet werden sollte, wurden die vor Ort befindlichen Beamten durch einen Knall mit einhergehender Erschütterung des Streifenwagens auf eine Person aufmerksam, die sich samt mitgeführtem Fahrrad unmittelbar hinter dem geparkten Streifenwagen befand. Als die betreffende Person, die dem Anschein nach unter Einfluss von Alkohol stand, kontrolliert werden sollte, kamen von der anderen Straßenseite drei weitere Personen hinzu, von denen eine im weiteren Verlauf zunächst verbal massiv die Amtshandlungen störte, dann sogar körperlich gegen die Beamten vorging. Erst mit Unterstützung einer weiteren Streifenwagenbesatzung konnte die Kontrolle des inzwischen ebenfalls körperlich aggressiv gegen die Beamten agierenden Fahrradbesitzers beendet werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel, BAB A27

Unfallverursacher entfernen sich unerlaubt vom Unfallort Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ist es am Freitag, dem 29.09., am frühen Nachmittag auf der BAB 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven kurz vor dem Bremer Kreuz gekommen. Der unbekannte Fahrer eines schwarzen Geländewagens wechselte vom rechten auf den linken Fahrstreifen, ohne auf den Pkw einer links neben ihm fahrenden 20-jährigen aus dem Landkreis Leer zu achten. Um einen Zusammenstoß mit dem Geländewagen zu verhindern, versuchte die Pkw-Fahrerin, in Richtung des linken Fahrbahnrandes auszuweichen. Dabei stieß sie mit ihrem PKW gegen die Mittelschutzplanke. Ihr Pkw wurde dabei stark beschädigt. Der Fahrer des Geländewagens entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Langwedel Polizei, Telefon 04232/ 945990 zu melden.

Unfallverursacher entfernen sich unerlaubt vom Unfallort Am Freitag, dem 29.09., kam es in den Nachmittagsstunden auf der dreispurigen BAB 1 bei Oyten, Fahrtrichtung Bremen, zu einem zum Verkehrsunfall. Der Fahrer eines schwarzen Mercedes Kombi mit Pinneberger Kennzeichen überholte zunächst mehrere auf dem linken Fahrstreifen fahrende PKW rechts, um dann nach Vollendung des verbotswidrigen Überholverhaltens direkt vor den Überholten ebenfalls auf den linken Fahrstreifen zu wechseln. Aus nicht ersichtlichem Grund bremste er seinen Pkw stark ab, so dass die Fahrzeugführer der folgenden Fahrzeuge ebenfalls stark abbremsen mussten. Ein 26-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Diepholz konnte noch rechtzeitig bremsen, der dahinter fahrende 22-jährige Fahrzeugführer aus Recklinghausen schaffte es aber nicht mehr und fuhr auf das Heck des Vorausfahrenden auf. Beide Pkw wurden stark beschädigt. Ein Pkw musste abgeschleppt werden. Der Fahrer des schwarzen Mercedes Kombi entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Langwedel Polizei, Telefon 04232/ 945990 zu melden.

Brennender PKW auf der BAB 1 Eine 6-köpfige Familie aus Norwegen war am Samstag, dem 30.09., mit ihrem Pkw auf der BAB 1 unterwegs in den Urlaub nach Holland, als es plötzlich kurz vor dem Bremer Kreuz aus dem Motorraum qualmte. Der 56-jährige Fahrer schaffte es noch anzuhalten und seine Familie in Sicherheit zu bringen, während der Pkw innerhalb kürzester Zeit in Vollbrand geriet und auf dem linken Fahrstreifen vollständig ausbrannte. Aufgrund der notwendigen Löscharbeiten und der Bergung des Fahrzeugwracks kam es auf der Autobahn gegen Mittag zu mehreren Kilometern Rückstau. Zwischenzeitlich musste die BAB voll gesperrt werden. Die Familie konnte ihre Urlaubsreise nach mehrstündiger Unterbrechung mit einem Leihwagen fortsetzten. Bis dahin waren sie bei der Rettungswache des DRK Achim untergebracht worden und bedankten sich zum Abschied für die freundliche Aufnahme.

Bereich Achim

Diebstahl an/aus PKW In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Oyten auf dem Parkplatz des Bahnhofes Sagehorn durch unbekannte Täter von einem Fahrzeug das Lenkrad, die Rück- und Frontscheinwerfer, die vier Reifen, die vier Autotüren sowie die Motorhaube entwendet. Hinweise an die Polizei Achim unter Tel.: 04202/996-0.

Diebstahl aus PKW In der Zeit von Donnerstag bis Samstag wurde auf dem Parkplatz des Bahnhofes Achim durch unbekannte Täter die Scheibe der Fahrertür eines PKW eingeschlagen und das Lenkrad sowie die Frontscheinwerfer entwendet. Hinweise an die Polizei Achim unter Tel.: 04202/996-0.

Betrunken im Straßenverkehr Am Samstagabend kontrollierte die Polizei im Bereich Thedinghausen einen 61-jährigen Fahrzeugführer. Im Rahmen eines durchgeführten Alkoholtests wurde eine Atemalkoholkonzentration von 0,85 Promille festgestellt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Des Weiteren wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Bereich Osterholz

Diebstahl aus PKW In der Zeit vom 24. bis zum 29.09. ist es in Schwanewede auf dem Gelände des Autohaus Rehmers zu einem Diebstahl aus einen dort abgestellten VW T4 gekommen. Die Täter stiegen über ein Fenster ein, brachen einen Teil der Armaturen-Verkleidung heraus und entwendeten u.a. das Radio. Anschließend konnten die Täter durch die Fahrertür unerkannt in unbekannte Richtung flüchten. Es werden Zeugen des Vorfalles oder auffälliger Feststellungen im genannten Zeitraum gesucht. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei Osterholz 04791/3070.

OTS: Polizeiinspektion Verden / Osterholz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68441 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68441.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz - Wache -

Telefon: 04231/806-212 www.polizei-verden-osterholz.de www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ