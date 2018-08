Polizeiinspektion Verden / Osterholz / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspeltion Verden/Osterholz, Sonntag, den 19.08.2018

Landkreise Verden & Osterholz - Landkreis Verden

Für den Landkreis Verden liegen keine presserelevanten Meldungen vor.

Landkreis Osterholz Verkehrsteilnehmerin stoppt betrunkene Autofahrerin, Einbruch in Pkw, Einbruch in Ritterhude

Verkehrsteilnehmerin stoppt betrunkene Autofahrerin Schwanewede. Der Wachsamkeit einer 49-jährigen-Pkw-Fahrerin ist es zu verdanken, dass eine Trunkenheitsfahrt im Bereich Schwanewede gestoppt werden konnte. Die Zeugin meldete der Polizei am Samstagabend, gegen 20:20 Uhr, einen in starken Schlangenlinien vor ihr fahrenden Pkw. In der Marienburger Straße bot sich der Zeugin eine günstige Gelegenheit, da das Fahrzeug vor ihr anhalten musste. Mutig öffnete sie die Fahrertür und zog kurzerhand den Fahrzeugschlüssel des Pkw der 61-jährigen-Fahrerin aus Bremen ab. Gemeinsam wartete man auf die Polizei, die bei der 61-Jährigen einen Atemalkoholwert von 1,67 Promille feststellen musste. Die Fahrerin musste nicht nur etwas Blut für die Alkoholanalyse sondern auch ihren Führerschein abgeben.

Einbruch in Pkw: Lilienthal. Auf dem Klinikgelände in Lilienthal kam es am Samstagvormittag, in der Zeit von 10:35 - 10:45 Uhr zu einem Pkw-Aufbruch. Es wurde die Scheibe der Fahrertür eines VW Caddy eingeschlagen und aus dem Handschuhfach diverse Gegenstände entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die möglichen Täter geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Dienststelle in Lilienthal unter der Tel.: 04298/9200115 zu melden.

Einbruch in Ritterhude Ritterhude/Platjenwerbe. Bislang unbekannte Täter begaben sich am frühen Samstagabend in die Schulstraße in Platjenwerbe und drangen dort in ein Einfamilienhaus. Dabei nutzten die Täter die kurze Abwesenheit der Hausbewohner. Die Täter entkamen in unbekannte Rcihtung. Zeugen, die Hinweise auf die möglichen Täter geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, insbesondere in der Zeit von 17:00 Uhr - 18:30 Uhr, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ritterhude unter der Tel.: 0429299076115 oder direkt in Verden unter der Tel.: 04231/8060 zu melden.

