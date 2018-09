Polizeiinspektion Verden / Osterholz / Pressemitteilung der PI ...

Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz von Samstag, den 15.09.2018

Landkreise Verden & Osterholz - Landkreis Verden Verdächtiger Parfumverkäufer, Manpower auf A 27

Verdächtiger Parfumverkäufer Verden. Am Freitagnachmittag erhielten die Beamten der Verdener Polizeiwache einen Hinweis, dass in der Verdener Innenstadt ein Mann Parfum aus einer Plastiktüte heraus verkaufen wollte. Der Preis sollte dabei deutlich unter dem eigentlichen Wert der Produkte liegen. Der 28-jährige Parfumverkäufer konnte durch die Polizisten angetroffen werden. Bei der Personenkontrolle hatte der Mann zunächst 10 Packungen verschiedenster Parfumprodukte bei sich. Im weiteren Verlauf stellten die Beamten im Pkw des Mannes weitere 75 Packungen sicher. Bei sämtlichen Produkten dürfte es sich um Plagiate handeln. Gegen den 28-Jährigen wurden ein Strafverfahren eingeleitet.

Manpower auf A 27 Kirchlinteln. "Fleißig Mitanpacken" hieß es am Freitagnachmittag auf der A 27 in Richtung Hannover. Im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Verden-Ost und Walsrode-West blieb ein Mann mit seinem Fahrzeug liegen. Ein technischer Defekt legte das Auto lahm. Nichts ging mehr. Zu allem Überfluss befand sich der Fahrer im einspurigen Bereich der Baustelle, sodass er die Fahrbahn in Richtung Hannover komplett blockierte. In Kürze bildete sich ein Stau von mehr als 8km Länge. Selbst die Pannenhilfe steckte im Stau fest. Das Fahrzeug stand etwa 600m vom Ende der Baustelle entfernt. Einige entschlossene Lkw-Fahrer taten sich zusammen und boten dem Unglücksraben ihre Mithilfe an. Mit geballter Manneskraft schoben sie den Pkw die 600m auf der Autobahn entlang, bis das Fahrzeug sicher auf dem Standstreifen abgestellt werden konnte. Der Weiterfahrt, der im Stau stehenden Fahrzeuge, stand nunmehr nichts im Wege.

Aufsitzrasenmäher entwendet Thedinghausen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entfernten bisher unbekannte Täter das Garagentor einer Garage vom Gelände einer Firma in der Einsteinstraße in Thedinghausen. Die Täter entwendeten einen Aufsitzrasenmäher aus der Garage um anschließend unerkannt in unbekannte Richtung zu flüchten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Thedinghausen unter der Rufnummer 04204/405 zu melden.

Landkreis Osterholz Die Polizei aus Osterholz meldet keine presserelevanten Vorkommnisse

