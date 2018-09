Polizeiinspektion Verden / Osterholz / Pressemitteilung der PI ...

Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 22.09.2018

PI Verden/Osterholz - PK Achim:

Oyten-Bassen

Ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus Oyten befuhr am 21.09.2018, 15.03 Uhr in Bassen die Große Straße in Richtung Ottersberg und übersah in Höhe der Nr. 40 einen zunächst vorausfahrenden und anschließend verkehrsbedingt haltenden Pkw einer 21-jährigen aus Oyten. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch zwei Mitfahrerinnen im haltenden Pkw leicht verletzt wurden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000,-Euro.

Einbruch in Wohnhaus/ Achim

Bisher unbekannte Täter drangen am 21.09.2018, 10.40 Uhr in Achim, Borsteler Hauptstraße, in ein Einfamilienhaus ein, wurden durch die anwesende Bewohnerin entdeckt und flüchteten in unbekannte Richtung.

Verkehrsordnungswidrigkeit/ Achim

Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Achim führte am 21.09.2018, 22.35 Uhr in Achim, Verdener Straße einen Pkw, obwohl bei ihm ein Drogenvortest positiv ausfiel. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt.

PK Osterholz:

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Worpswede

Bisher unbekannte Täter versuchten im Laufe des Freitags in ein Einfamilienhaus an der Dorfstraße in Worpswede einzubrechen. Sie hebelten an mehreren Türen, gelangten aber nicht in das Objekt. Zeugen, die im Tagesverlauf verdächtige Beobachtungen im Bereich der Dorfstraße gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter Tel. 04791/3070 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Hörakustikgeschäft in Lilienthal

Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ein Hörakustikgeschäft in der Moorhauser Landstraße in Lilienthal ein. Nachdem sie die Fensterscheibe eingeschlagen hatten, drangen sie in das Geschäft ein, durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten diverses Diebesgut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter Tel. 04791/3070 in Verbindung zu setzen.

