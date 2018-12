Polizeiinspektion Verden / Osterholz / Pressemitteilung der PI ...

Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 08.12.2018

LK Verden/ LK Osterholz - Reh ausgewichen und gegen geparkten PKW geprallt. Dörverden-Barnstedt. Am Freitagabend, gegen 21:40 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Fahrer eines BMW die Kreisstraße 14 von Wahnebergen in Richtung Westen. In der Ortschaft Barnstedt wich der Fahrer, nach eigenen Angaben, einem Reh aus und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der BMW kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen auf einem dortigen Parkplatz abgestellten PKW Chrysler eines 23 Jährigen aus Verden. Der Fahrer des Chrysler hatte den PKW kurz zuvor dort abgestellt und den Wagen für eine kurze Pause verlassen gehabt. Zum Unfallzeitpunkt befand er sich glücklicherweise nicht in seinem Wagen. Der 28-jährige BMW-Fahrer aus Wunstorf wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die beiden PKW wurden durch den Aufprall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und durch ein Abschleppunternehmen geborgen wurden.

Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis kontrolliert, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz. Verden. Bei einer am Freitagabend, gegen 22:30 Uhr, durchgeführten Verkehrskontrolle der Polizei, erlangen die kontrollierenden Polizeibeamten den Verdacht, dass der 19-jährige Führer eines Opel Astra unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht, so dass eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde. Weiterhin ist der 19-jährige Fahrer aus dem Raum Pinneberg nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis und der von ihm genutzte Opel Astra ohne gültigen Versicherungsschutz. Die Polizei ermittelt wegen des Fahrens unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Vorfahrt missachtet. Thedinghausen. Am 07.12.2018, 10.20 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Pkw-Fahrer aus Riede die Rieder Straße aus Richtung Donnerstedt kommend und wollte an der Einmündung zur Syker Straße nach links abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 53-jährigen Pkw-Fahrers aus Stuhr, welcher die Syker Straße in Richtung Ortsmitte befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß beider PKW, wobei ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 3000,-Euro entstand.

Einbruchdiebstahl. Grasberg. Am Freitagmittag ist es in der Seehauser Straße in Grasberg zu einem Einbruchdiebstahl gekommen. Der unbekannte Täter verschaffte sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt in das Haus und entkam danach unentdeckt. Hinweise zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Osterholz/Scharmbeck, unter der Telefonnummer 04791/3070, entgegen.

Diebstahl von Werkzeugen. Schwanewede. Im Zeitraum von Donnerstagnachmittag bis Freitagvormittag entwendet ein unbekannter Täter diverse Werkzeuge aus einer auf der Ladefläche montierten Werkzeugkiste eines in der Bahnhofstraße geparkten Pritschenwagens. Der Schaden beläuft sich auf ca. 6000 Euro.

Verkehrsunfallflucht und Trunkenheitsfahrt. Ritterhude. In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigte ein 38-jähriger Fahrer eines PKW Subaru zunächst beim Einparken einen anderen geparkten PKW und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der Unfall wurde der Polizei gemeldet, welche den Unfallfahrer antreffen und kontrollieren konnte. Der 38-jährige Ritterhuder stand zu diesem Zeitpunkt unter Alkoholbeeinflussung. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,20 Promille. Eine Blutprobenentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines sind daraufhin angeordnet worden.

OTS: Polizeiinspektion Verden / Osterholz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68441 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68441.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz - Wache - POKìn Häfker Telefon: 04231/806-212 www.polizei-verden-osterholz.de www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ