Polizeiinspektion Verden / Osterholz / Pressemitteilung der PI ...

Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 31.03.2019

LK Verden/LK Osterholz - Festnahme nach einem Kennzeichendiebstahl. Schwanewede. In der Nacht von Samstag auf Sonntag riss ein männlicher Täter das Kennzeichen von einem Wohnanhänger ab und verließ danach das Grundstück. Die Eigentümerin des Wohnanhängers konnte die Tatausführung beobachten und dem Beschuldigten das Kennzeichen wieder abnehmen. Anschließend stieg der Täter zu anderen Männern in ein Fahrzeug und entfernte sich vom Tatort. Mithilfe der Geschädigten konnte das Fahrzeug in der Nähe durch die Polizei gestellt und die Fahrzeuginsassen identifiziert werden.

Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus. Osterholz-Scharmbeck. Am Samstag, kurz vor Mitternacht, versuchten unbekannte männliche Täter in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße einzubrechen. Hierbei wurden sie von einer Hausbewohnerin gestört. Der Einbruchversuch scheiterte und die Täter flüchteten daraufhin zu Fuß vom Tatort. Zeugen werden gebeten, die Polizei Osterholz-Scharmbeck unter der Tel.:04791/3070 zu kontaktieren.

Zeugen einer körperlichen Auseinandersetzung gesucht. Verden. In den frühen Morgenstunden des 31.03.2019 wurde der Polizei Verden eine stark blutende männliche Person gemeldet. Die Meldung erreichte die Polizei gegen 05:10 Uhr. Durch die entsandten Rettungskräfte und die Polizei wurde die Person in der Oberen Straße, in Höhe der Einmündung Herrlichkeit, aufgefunden. Der 40-jährige Verdener wies massive Gesichtsverletzungen auf und war vor Ort nicht in der Lage mit den Beamten zu sprechen. Die Verletzungen deuten auf eine zugrunde liegende Gewalttat hin. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Verden, Tel.:04231/8060, zu melden.

Alkoholisiert verunfallt. Langwedel. Am Samstagabend, gegen 20:30 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Fahrer eines Renault Megane die Daverdener Straße in Langwedel-Etelsen und kollidierte mit zwei am Straßenrand geparkten Fahrzeugen. Der alleinbeteiligte Unfallfahrer war zu diesem Zeitpunkt deutlich alkoholisiert. Ein vor Ort durch die Polizei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,79 Promille. An allen unfallbeteiligten PKW entstand erheblicher Sachschaden. Gegen den 19-jährigen Langwedeler wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

