Polizeiinspektion Verden / Osterholz / Pressemitteilung vom ...

Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen. Hagen-Grinden. Am Freitagabend befuhr ein 19-Jähriger Fahranfänger aus Achim mit seinem Citroen C5 die Hagener Straße in Hagen-Grinden. Vermutlich infolge von unangepasster Geschwindigkeit kam er nach dem Durchfahren einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit einem Torpfosten und einem Weidezaun zusammen. Durch den Aufprall wurde der junge Mann leicht verletzt. Ein Jugendlicher, der auf dem Beifahrersitz gesessen hatte, wurde durch den Unfall schwer verletzt. Ein Alkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von 0,78 Promille, weshalb dieser nun mit einem Strafverfahren wegen "Gefährdung des Straßenverkehrs" rechnen muss. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Bereich Achim:

Bereich Osterholz:

Verkehrsunfallflucht beim Baumarkt. Osterholz-Scharmbeck. Auf dem Parkplatz des Hagebaumarktes in der Heilshorner Straße wurde am Donnerstag in dem Zeitraum von 15:00 - 15:30 Uhr die Ladewanne eines Pickups durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Vermutliche nutzte der Kraftfahrzeugführer einen Pkw mit Anhänger. Überstehende Ladung könnte den Schaden am Pickup verursacht haben. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro. Zeugen werden gebeten, die Polizei Osterholz-Scharmbeck zu kontaktieren: 04791/3070.

Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Lilienthal. Am Freitagnachmittag fuhr eine 79-jährige Radfahrerin vom örtlichen Supermarkt in der Falkenberger Landstraße auf den dortigen Radweg und übersah den auf der falschen Seite fahrenden 34-jährigen Radfahrer. Die Verkehrsteilnehmerin stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich leicht.

