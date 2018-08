Polizeiinspektion Verden / Osterholz / Pressemitteleilung für ...

Pressemitteleilung für den 25.08.2018

Schlägerei im Niedersachsenring

Verden. Am Freitagabend kam es im Niedersachsenring zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter mehreren männlichen Personen. Die Auseinandersetzung konnte erst nach Eintreffen weiterer Streifenwagen geschlichtet werden. Ein 28-jähriger Mann erlitt mehrere Verletzungen und musste anschließend in Schutzgewahrsam genommen werden. Die Polizei Verden hat die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Erneute Brandstiftung in Verden

Verden. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden zwei Brände von Fahrzeugen in örtlicher und zeitlicher Nähe gemeldet. Dabei war zunächst ein Hinterreifen eines PKW in Brand geraten, welcher durch einen aufmerksamen vorbeifahrenden PKW-Fahrer rechtzeitig gelöscht werden konnte. Kurz darauf stand ein VW Bus T6 in der Wilhelmstraße bei Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand. Durch das Feuer wurden weitere Fahrzeuge in der unmittelbaren Nähe beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf über 50.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen der Polizei Verden dauern an. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 04231-8060 in Verbindung zu setzen.

PK Achim: Verkehrsunfallflucht in Achim-Bierden

Ein bisher unbekannter Fahrer prallte am 24.08.2018, in der Zeit von 11.00 Uhr bis 12.30 Uhr in Achim-Bierden, Bierdener Kämpe, auf dem Parkplatz eines Supermarktes vermutlich beim Ein-oder Ausparken mit seinem Fahrzeug gegen die Front eines Pkw VW Golf Sportsvan, blau . Es entstand ein Sachschaden von ca. 2500,-Euro, der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gesucht.

Verkehrsunfallflucht in Achim

Ein bisher unbekannter Fahrer prallte am 24.08.2018, in der Zeit von 17.00 Uhr bis 17.10 Uhr in Achim, Obernstraße, Parkplatz eines Getränkemarktes mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein-oder Ausparken gegen die linke Fahrzeugseite eines geparkten Pkw Jaguar XF, schwarz. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4000,-Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gesucht.

