Polizeiinspektion Verden / Osterholz / ++ Radfahrer verletzt ++ ...

++ Radfahrer verletzt ++ Schmuck gestohlen ++

Landkreise Verden und Osterholz - LANDKREIS VERDEN

Radfahrer verletzt

Achim/Embsen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße wurde am Mittwoch gegen 17 Uhr ein 27-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Ein 59-jähriger Autofahrer wollte von der Breiten Straße kommend auf die Hauptstraße einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des aus Richtung Achim kommenden Zweiradfahrers. Der 27-Jährige wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Gegen den Autofahrer ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Schmuck gestohlen

Schwanewede/Meyenburg. In ein Wohnhaus am Brandberg sind am Mittwochnachmittag unbekannte Täter eingebrochen. Sie schlugen zwischen 14 und 16:30 Uhr eine Terrassentürscheibe ein und verschafften sich so Zutritt in das Haus. Hier stahlen sie diversen Schmuck, mit dem sie unerkannt flüchteten. Die Polizei Osterholz (04791/3070) ermittelt wegen schweren Diebstahls.

