Polizeiinspektion Verden / Osterholz / Raub nach Erntefest in ...

Raub nach Erntefest in Oyten-Bassen, 3 Verletzte nach Unfall mit Erntewagen in Oyten-Köbens, Diebe brechen PKW-Waschautomaten in Achim auf

Achim, Oyten - Am Sonntag Morgen, kurz nach Mitternacht, wurde ein Erntefestbesucher von drei unbekannten Männern in Höhe der Grundschule an der Dohmstraße angesprochen. Er wurde nach dem Inhalt seiner Umhängetasche befragt. Als das Opfer die Antwort verweigerte, wurde es durch einen Täter von hinten in den Schwitzkasten genommen, während ein anderer sein Portemonnaie entwendete. Aus diesem wurde das gesamte Bargeld in Höhe von fünf Euro entnommen. Die Geldbörse wurde dem Opfer anschließend wieder ausgehändigt. Das Opfer entfernte sich daraufhin vom Ereignisort. Die Täter konnten unerkannt fliehen.

Auf dem Weg zum Bassener Ernteumzug kam es am Samstag Mittag gegen 14:10 Uhr in der Straße Köbens zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Erntewagen beteiligt war. Um einem entgegenkommenden PKW Platz zu machen, fuhr der Fahrer mit seinem Erntewagen in den Seitenraum und blieb mit dem Ernteaufbau des Anhängers an einem Baum hängen. Die widerrechtlich auf der Ladefläche des Anhängers aufhältigen Personen stürzten hierdurch zum Teil vom Anhänger und verletzten sich. Zwei Personen mussten einem Krankenhaus zugeführt werden, eine kann vor Ort behandelt werden. Der entgegenkommende PKW entfernte sich anschließend vom Unfallort. Es soll sich um einen weißen SUV gehandelt haben. Bei Hinweisen zum Unfallgeschehen oder zu dem geflüchtetem PKW wenden sich Zeugen bitte an die Polizeistation Oyten unter 04207/1285.

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bisher unbekannte Täter einen Waschautomaten an der PKW-Selbstwaschanlage in der Max-Planck-Straße in Achim auf. Sie erbeuteten hierbei 600,- Euro Münzgeld und richteten einen erheblichen Sachschaden an. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Achim unter 04202/996-0 zu weden.

OTS: Polizeiinspektion Verden / Osterholz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68441 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68441.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz - Wache -

Telefon: 04231/806-212 www.polizei-verden-osterholz.de www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ