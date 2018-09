Polizeiinspektion Verden / Osterholz / Sachbeschädigungen in ...

Sachbeschädigungen in Worpswede -Zeugenaufruf

Worpswede - Am heutigen Samstag wurden der Polizei mehrere Sachbeschädigungen angezeigt. Augenscheinlich randalierten eine oder mehrere Personen in der Nacht von Freitag auf Samstag (31.08.18-01.09.18) im Ortskern. So wurden an der Findorffstraße zwei Bushaltestellen erheblich beschädigt in dem die großen Scheiben zerstört wurden, des Weiteren wurden im Einmündungsbereich "Bergstraße/Findorffstraße" mehrere Verkehrsschilder herausgerissen. Gegebenenfalls gehört zu dieser unrühmlichen Serie auch die Beschädigung eines Kunstwerkes in der "Bergstraße" vor der dortigen Touristinformation, hier wurde im gleichen Zeitraum eine Kunstfigur aus Stahl brachial umgeworfen, so dass dort erheblicher Sachschaden allein an der herausgebrochenen Pflasterung entstand. Der geschätzte Sachschaden an den bislang bekannten Tatorten beträgt insgesamt mehrere tausend Euro. In der Tatnacht fand auf dem "Weyerberg" eine große Zeltparty (Erntefestparty) statt, ob ein Tatzusammenhang besteht ist noch unbekannt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise entweder unter 04791/3070 an das Polizeikommissariat Osterholz oder unter 04792/1235 an die Polizeistation Worpswede.

