Polizeiinspektion Verden / Osterholz / sicher.mobil.leben - ...

"sicher.mobil.leben - Ablenkung im Blick": Polizeiinspektion Verden/Osterholz an bundesweiter Aktion beteiligt

Landkreise Verden und Osterholz - Auch die Polizeiinspektion Verden/Osterholz hat sich am bundesweiten Aktionstag gegen Ablenkung im Straßenverkehr beteiligt. Die Beamten kontrollierten am Donnerstag im Laufe des Tages insgesamt 323 Fahrzeuge in beiden Landkreisen, dabei ahndeten sie 50 Verkehrsverstöße. 34 Mal stellten die Polizisten fest, dass Fahrerinnen und Fahrer mit einem Smartphone am Steuer hantierten und entsprechend abgelenkt waren. Die Betroffenen erhalten nun einen Punkt und müssen ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro zahlen.

Der bundesweite Aktionstag "sicher.mobil.leben - Ablenkung im Blick" wurde ins Leben gerufen, um dem Phänomen der Ablenkung am Steuer entgegenzuwirken. Wissenschaftliche Studien machen deutlich, dass Ablenkung bei mittlerweile gut der Hälfte der Verkehrsunfälle eine Rolle spielt. Anonyme Befragungen ergaben, dass über 50 Prozent aller Autofahrer das Smartphone während der Fahrt nutzen - und zwar ohne Freisprecheinrichtung. Die Botschaft der Polizei lautet: "Keine WhatsApp-Nachricht, keine Instagram-Story und kein Facebook-Beitrag ist es wert, das eigene Leben aufs Spiel zu setzen oder andere zu gefährden."

