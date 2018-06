Polizeiinspektion Verden / Osterholz / ++ Trickdieb stiehlt ...

++ Trickdieb stiehlt Bargeld ++ Wohnanhänger gestohlen ++ Holste: Dreiste Abfallbeseitigung ++ Randalierer in der Schulstraße ++ Unfälle ++

Landkreis Osterholz - Trickdieb stiehlt Bargeld

Ritterhude/Ihlpohl. Ein Trickdieb hat am Mittwochmittag Bargeld aus einem Wohnhaus am Birkenhügel entwendet. Der unbekannte Mann hatte kurz vor 12 Uhr eine dortige Anwohnerin in ein Gespräch verwickelt. In einem unbeobachteten Moment setzte sich der Täter von der Seniorin ab und ging ins Haus, wo er Wertgegenstände suchte und letztlich Bargeld fand. Mit seiner Beute verschwand er anschließend. Bei dem Dieb soll es sich um einen etwa 35-jährigen, ca. 170 cm großen und korpulenten Mann handeln, der komplett dunkel gekleidet war und eine dunkle Schirmmütze trug. Vermutlich war der Mann mit einem Fahrrad am Tatort. Hinweise zu dem Dieb nimmt die Polizeistation Ritterhude unter Telefon 04292/990760 entgegen.

Wohnanhänger gestohlen

Schwanewede. In der Nacht auf Mittwoch haben unbekannte Täter einen Wohnanhänger gestohlen, der auf einer Hofauffahrt am Fritz-Reuter-Weg geparkt war. Obwohl der weiße Anhänger der Marke Tabbert gegen Diebstahl gesichert war, gelang es den Dieben auf unbekannte Weise, ihre Beute unbemerkt zu erlangen. Sowohl vom Diebesgut als auch von den Tätern fehlt jede Spur. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Osterholz unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Holste: Dreiste Abfallbeseitigung (mit Foto)

Holste/Steden. Am Waldweg "Holzdamm" haben unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch fünf große Kunststofftanks mit einem Fassungsvermögen von jeweils 1.000 Litern entsorgt. In den Tanks befanden sich Reste von Heizöl, von dem vermutlich geringe Mengen ins Erdreich gelangt waren. Eine Fachfirma musste beauftragt werden, die Tanks am Donnerstag zu entsorgen. Hinweise zu den dreisten Tätern sowie deren Fahrzeug nimmt die Polizeistation Hambergen unter Telefon 04793/2386 entgegen.

Randalierer in der Schulstraße

Hambergen. Ein 38-jähriger Mann randalierte am Mittwochabend vor einem Mehrparteienhaus an der Schulstraße. Der alkoholisierte Mann beschädigte aus unbekannten Gründen unter anderem ein Fahrrad und einen Pkw. Als die alarmierten Beamten des Polizeikommissariats Osterholz eintrafen, richteten sich die Aggressionen des Mannes sofort gegen die Uniformierten. Als er nach den Beamten trat und spuckte, wurde er überwältigt und gefesselt zur Wache der Polizei Osterholz gebracht. Um weitere Straftaten zu verhindern, musste der 38-Jährige die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Er muss sich nun wegen Sachbeschädigung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Für den Transport im Streifenwagen und die Übernachtung bei der Polizei wird er zudem eine Rechnung erhalten.

14-jähriger verletzt

Osterholz-Scharmbeck. Ein 14-jähriger Radfahrer wurde am Mittwoch gegen 13:40 Uhr auf der Straße Am Krankenhaus von einer Autofahrerin erfasst. Bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr der Junge auf die Straße, ohne auf die herannahende 44-jährige Ford-Fahrerin zu achten. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurde der Jugendliche leicht verletzt.

Zeugenaufruf nach Unfall

Schwanewede. Nach einem Verkehrsunfall auf der Blumenthaler Straße sucht die Polizei Schwanewede nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Am Donnerstag gegen 10:40 Uhr war ein 54-jähriger Taxifahrer auf der Blumenthaler Straße in Richtung Schwanewede unterwegs. In Höhe der Landesgrenze kam ihm ein dunkler Pkw derart dicht entgegen, so dass der 54-Jährige ausweichen musste und letztlich gegen die erhöhte Bordsteinkante einer Bushaltestelle prallte. Am Taxi entstand dadurch Sachschaden an einem Rad, das Auto war dadurch nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer des gegnerischen Pkw fuhr hingegen ohne Beschädigungen davon. Hinweise zu dem Unfallhergang und zu den flüchtigen Unbekannten nimmt die Polizeistation Schwanewede unter Telefon 04209/914690 entgegen.

OTS: Polizeiinspektion Verden / Osterholz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68441 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68441.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Helge Cassens Telefon: 04231/806-104 www.polizei-verden-osterholz.de www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -