Polizeiinspektion Verden / Osterholz / Überfall auf Spielothek

Überfall auf Spielothek

Landkreis Verden - Dörverden. Kurz vor 17:30 Uhr betraten am Samstagnachmittag zwei maskierte Männer eine Spielothek an der Großen Straße. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderten sie von der Angestellten die Herausgabe des Kasseninhaltes. Nachdem die Täter einen äußerst geringen Geldbetrag erlangten, flohen sie vom Tatort. Die Mitarbeiterin in der Spielothek blieb bei dem Überfall körperlich unverletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge flüchtete das Duo zu Fuß über die Bahnhofstraße und Düstre Straße. Der weitere Fluchtweg ist unbekannt. Mit Bekanntwerden der Tat leitete die Polizei eine großangelegte Fahndung ein, die jedoch nicht zum Ergreifen der Räuber führte. Bei den Tätern soll es sich um zwei etwa 180 cm große Männer handeln, wobei einer etwas größer als der andere war. Beide sprachen akzentfreies Deutsch und trugen dunkle Kleidung. Das Kapuzen-Sweatshirt eines Täters war mit einem weißen Schriftzug versehen. Der Zentrale Kriminaldienst hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die das verdächtige Duo wahrgenommen haben, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Verden / Osterholz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68441 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68441.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Helge Cassens Telefon: 04231/806-104 www.polizei-verden-osterholz.de www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ