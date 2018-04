Polizeiinspektion Verden / Osterholz / Unfall auf der A1 ...

Unfall auf der A1 fordert einen Schwerverletzten

Landkreis Verden - Achim/Uphusen. Bei einem Verkehrsunfall auf der A1 wurde am Donnerstagabend gegen 21:45 Uhr ein Autofahrer schwer verletzt. Nahe des Bremer Kreuzes wechselte ein Pkw-Fahrer, der auf der A1 in Richtung Osnabrück unterwegs war, vom mittleren auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah er einen von hinten herannahenden Autofahrer. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass es zum Auffahrunfall kam. Beide beteiligten Autos gerieten daraufhin ins Schleudern, eines von ihnen prallte noch gegen ein weiteres Auto eines jungen Mannes, der auf der mittleren Fahrspur unterwegs war. Ein Unfallbeteiligter erlitt bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen, er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Alle drei Autos wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro beziffert. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen musste die A1 in Richtung Osnabrück bis 23:15 Uhr zeitweise gesperrt werden.

