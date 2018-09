Polizeiinspektion Verden / Osterholz / Unfall auf der Autobahn ...

Unfall auf der Autobahn 1: Opel mit OHZ-Kennzeichen geflohen - Zeugenaufruf

Landkreis Osterholz - Delmenhorst/Osterholz. Am Sonntag, 23. September 2018, um 09.27 Uhr, kam es auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Auto mit OHZ-Kennzeichen beteiligt gewesen sein soll.

Die Fahrerin eines älteren Opel wechselte kurz vor der Anschlussstelle Vechta vom Überholfahrstreifen auf den Hauptfahrstreifen und fuhr dort auf den vorausfahrenden PKW Dacia einer 58-Jährigen aus Lünen auf. Beide Fahrzeuge wurden zunächst auf den Seitenstreifen gelenkt. Nach einer kurzen Verständigung darauf, dass die Polizei hinzugezogen werden sollte, nutzte die Unfallverursacherin aus dem Opel einen günstigen Moment: Sie entfernte die Kennzeichen von ihrem Fahrzeug und entfernte sich vom Unfallort.

Zu dem PKW ist bekannt, dass es sich um einen älteren Opel in der Farbe blau, mit einem Kennzeichen aus dem Landkreis Osterholz - "OHZ" gehandelt haben soll. Das Fahrzeug wurde im Frontbereich stark beschädigt, sodass auch Kühlwasser auslief.

Hinweise zu der Verursacherin und dem benutzten Fahrzeug werden durch die Autobahnpolizei Ahlhorn, Telefon 04435/9316-0, entgegengenommen (1144161).

Rückfragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104