Polizeiinspektion Verden / Osterholz / Veranstaltung im und ...

Veranstaltung im und Demonstrationen um das Hamme Forum verlaufen ruhig

Ritterhude - Im Hamme Forum in der Riesstraße fand am Samstagmittag bis zum Abend eine öffentliche Veranstaltung der AFD mit 300 Besuchern statt, die im Anschluss bis in die späten Abendstunden in eine geschlossene Veranstaltung überging. Anlässlich dieses Treffens meldeten das "Bremer Bündnis gegen Rechts" und die "Jusos" aus dem Kreis Osterholz zwei eigenständige Demonstrationen an. Die Teilnehmer beider Gruppen marschierten zeitversetzt vom Bahnhof in Ritterhude bis zum Kundgebungsplatz am Hamme Forum. Auf dem Platz wurden Reden gehalten und verschiedene Fahnen, Banner oder Pfeifen genutzt, um auf sich aufmerksam zu machen. Während der Veranstaltung kam es zweimal zu Eierwürfen in Richtung des Veranstaltungsgebäudes; dennoch kann bis zum Ende der Kundgebungen gegen 15:30 Uhr von einem friedlichen und reibungslosen Verlauf gesprochen werden. Insgesamt demonstrierten zeitweilig über 300 Menschen.

Die Polizei Osterholz erhielt Unterstützung von Polizeibeamten aus Verden, Hannover und Oldenburg. Um die Sicherheit aller Versammlungs- und Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten, mussten während der Aufmärsche kurzfristig Straßen gesperrt werden. Dadurch kam es zeitweise zu leichten Verkehrsbehinderungen im Ortskern von Ritterhude.

