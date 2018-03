Polizeiinspektion Verden / Osterholz / Verkehrsunfall auf der ...

Verkehrsunfall auf der BAB 27 mit einer leichtverletzten Person

Achim - Am Freitag, den 16.03.18, 18.50 Uhr, befährt eine 31-jährige Frau aus Weyhe mit ihrem PKW den rechten Fahrstreifen der A 27 in der Gemarkung Achim in Richtung Bremen. Sie wechselt auf den linken Fahrstreifen um einen vor ihr fahrenden LKW mit Anhänger zu überholen. Dabei übersieht sie den auf dem Überholfahrstreifen befindlichen PKW eines 54-jährigen aus Wardenburg. Der 54-jährige kann nicht mehr bremsen und fährt auf den PKW der 31-jährigen Frau auf. Durch den Aufprall wird der PKW der 31-jährigen zunächst gegen den LKW mit Anhänger und anschließend in die rechte Leitplanke geschleudert. Von dort schleudert der PKW zurück auf die Fahrbahn und kommt quer stehend auf dem Überholfahrstreifen zum Stehen. Die PKW-Fahrerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von ca. 16000.- Euro an allen Fahrzeugen sowie an der Leitplanke.

