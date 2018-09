Polizeiinspektion Verden / Osterholz / Verkehrsunfall mit 2 ...

Verkehrsunfall mit 2 Leichtverletzten in Worpswede Betrunkener Kradfahrer verursacht Verkehrsunfall in Schwanewede Randalierer im Zug in Osterholz-Scharmbeck

LK Osterholz-Scharmbeck - Zwei Leichtverletzte nach Vorfahrtsverstoß in Worpswede

Am Freitagmittag gegen 11.45 Uhr will ein 72-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW BMW die Nordsoder Straße von der Ostersoder Straße kommend in Fahrtrichtung Breddorf überqueren. Hierbei übersieht er einen von rechts kommenden Kleintransporter eines 22-jährigen Mannes aus Gnarrenburg. Im dortigen Kreuzungsbereich kommt es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Zusammenstoßes verletzen sich der 22-Jährige und sein 23-jähriger Beifahrer leicht. An beiden Fahrzeugen entsteht Totalschaden. Die Kreuzung musste kurzfristig für die Bergungsmaßnahmen gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 7000 Euro geschätzt.

Betrunken und ohne Führerschein mit Leichtkraftrad gestürzt in Schwanewede

Ein 34-jähriger Schwaneweder muss sich nach einen von ihm verursachten Verkehrsunfall einer ganzen Reihe von Vergehen verantworten. Am Freitagnachmittag gegen 16.20 Uhr befährt dieser mit seinem Leichtkraftrad die Landstraße in Neuenkirchen, als er in Höhe der Hausnummer 89 aufgrund technischer Probleme an seinem Zweirad stürzt. Neben einem minimalem Sachschaden, verletzt sich der 34-Jährige leicht. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wird durch die Polizeibeamten aus Schwanewede festgestellt, dass der Zweiradfahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Ein Atemalkoholtest konnte nicht durchgeführt werden. Weiterhin wurde bekannt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis gewesen und das sein Gefährt nicht pflichtversichert ist. Es wurden gegen den 34-jährigen Mann diverse Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Randalierer im Zug ohne Fahrschein Osterholz-Scharmbeck

Am Freitagmittag wurde der Polizei in Osterholz durch eine Zugbegleiterin einer Nordwestbahn ein Randalierer auf der Fahrt von Bremerhaven nach Bremen, der keinen gültigen Fahrschein dabei habe, gemeldet. Die eingesetzten Polizeibeamten des Einsatz- und Streifendienstes Osterholz konnten diese Person am Bahnhof in Osterholz-Scharmbeck aus dem Zug komplementieren. Hierbei kam es durch den 23-jährgen Mann zu Gewaltanwendungen gegen die Polizeibeamten, wodurch ein Beamter leicht verletzt wurde. Bei der anschließenden Personalienüberprüfung wurde festgestellt, dass die Person einen offenen Haftbefehl hat, so dass er umgehend in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt verbracht wurde. Zuvor wurde dem alkoholisierten Mann eine Blutprobe entnommen, da er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke gestanden hat. Mehrere Strafverfahren wurden gegen den 23-Jährigen eingeleitet.

