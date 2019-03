Polizeiinspektion Verden / Osterholz / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger in Achim Unfall unter Drogeneinfluss in Emtinghausen

Einsatzbereich Polizei Achim - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger in Achim (sw) Am Donnerstagabend übersah ein 44jähriger Fahrzeugführer aus Langwedel beim Abbiegen von der Feldstraße in die Bergstraße in Achim mit seinem PKW einen Fußgänger. Der 56-jährige Mann aus Thedinghausen wurde beim Überqueren des Fußgängerüberwegs durch den PKW erfasst und verletzte sich dabei schwer. Vermutlich übersah der Fahrzeugführer den Fußgänger aufgrund von Dunkelheit und Regen. Der Fußgänger wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus verbracht.

Unfall unter Drogeneinfluss in Emtinghausen (sw) Ein 22-jähriger Mann kam am Freitagnachmittag mit seinem Lieferwagen von der Syker Straße in Emtinghausen ab und rutschte in den Seitenraum. Hierbei verunfallte er mit einem Straßenbaum. Der junge Mann zog sich leichte Verletzungen zu. Die zur Unfallaufnahme gerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Den Unfallfahrer erwartet nun ein Strafverfahren und ein Fahrverbot.

