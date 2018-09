Polizeiinspektion Verden / Osterholz / Versehentlich Rad ...

Versehentlich Rad "entwendet"

Landkreis Osterholz - Ritterhude. Am vergangenen Sonntag, 9.9.2018, wunderte sich eine Frau darüber, dass sie mit ihrem Fahrradschlüssel das Fahrradschloss nicht öffnen könnte. Sie nahm daher an, dass das Schloss defekt sei und trug das Rad daraufhin gegen 13 Uhr vom Abstellort an der Windmühlenstraße Ecke Riesstraße nach Hause. Vier Tage später bemerkte sie, dass es sich bei dem Fahrrad gar nicht um ihr eigenes Zweirad handelte. Sie meldete sich daraufhin umgehend bei der Polizei Ritterhude und räumte ihren Fehler ein. Die Beamten suchen nun nach dem rechtmäßigen Besitzer des schwarzen Hollandrades der Marke Livingstone. Der unbekannte Eigentümer wird nun gebeten, sich unter Telefon 04292/990760 bei der Polizeistation Ritterhude zu melden.

