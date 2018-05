Polizeiinspektion Verden / Osterholz / Versuchter Einbruch in ...

Versuchter Einbruch in Tankstelle - Nächtliche Fahndung nach Unbekanntem mit Hubschrauber

Landkreis Verden - Verden/Dauelsen. In der Nacht auf Donnerstag hat ein unbekannter Täter versucht, in eine Tankstelle an der Hamburger Straße einzubrechen. Gegen 00:30 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie sich der Unbekannte an einem Fenster der Tankstelle zu schaffen machte. Die Frau alarmierte daraufhin die Polizei, die kurze Zeit später mit mehreren Fahrzeugen anrückte. Die Beamten beobachteten in Tatortnähe einen dunkel gekleideten männlichen Tatverdächtigen, dem es in der Dunkelheit gelang, über Nachbargrundstücke unerkannt zu flüchten. Auf seiner Flucht verlor er sein Einbruchswerkzeug, dass die Polizei sicherstellte. Am Tatort stellten die Beamten fest, dass es bei einem Einbruchsversuch geblieben war, da das betroffene Fenster zwar beschädigt, jedoch nicht geöffnet worden war. Dementsprechend hat der Täter kein Diebesgut erlangt. Auch die im Rahmen der weiteren Fahndung eingesetzten Polizeihunde sowie ein Polizeihubschrauber, der anschließend über Dauelsen kreiste, führten nicht zum Ergreifen des Täters. Die Ermittlungen des Zentralen Kriminaldienstes wegen versuchten schweren Diebstahls dauern an. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04231/8060 entgegen.

