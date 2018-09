Polizeiinspektion Verden / Osterholz / Verwirrte Person sorgt ...

Verwirrte Person sorgt für Aufsehen in der Verdener Innenstadt

Verden - Am späten Nachmittag wurde der Polizei Verden durch mehrere Passanten eine offensichtlich verwirrte Person in Verdens Innenstadt gemeldet. Demnach soll der Mann mit blutverschmiertem nackten Oberkörper die Aufmerksamkeit in der Verdener Fußgängerzone auf sich gezogen haben. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Mann ergreifen. Aufgrund einer Verletzung wurde der Mann zunächst im Verdener Krankenhaus ärztlich versorgt. Wegen einer psychischen Vorgeschichte wurde der Mann anschließend in eine Spezialklinik des Rotenburger Krankenhauses verbracht.

