Polizeiinspektion Verden / Osterholz / Waldstück in Flammen

Waldstück in Flammen

Landkreis Verden - Dörverden. Aus ungeklärter Ursache kam es am Dienstagvormittag in einem Waldstück an der Diensthoper Straße (K17) zu einem Brand. Gegen 11:30 Uhr bemerkte ein Förster das Feuer, das sich im Niedersächsischen Landesforst entwickelt hatte. Die umgehend alarmierte Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und konnte dadurch ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Trotzdem sind dem Brand diverse junge Nordmanntannen auf einer Aufforstungsfläche von rund 2000 Quadratmetern zum Opfer gefallen. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 8000 Euro, verletzt wurde niemand. Die Polizeiinspektion Verden/Osterholz hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise zur Entstehung des Feuers nehmen die Beamten unter Telefon 04231/8060 entgegen.

