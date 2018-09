Polizeiinspektion Verden / Osterholz / Wer hatte Grünlicht?

Wer hatte Grünlicht?

Landkreis Osterholz - Lilienthal. Weil die Beteiligten eines Verkehrsunfalls an der Falkenberger Landstraße am Mittwochmorgen unterschiedliche Angaben zum Hergang machten, sucht die Polizeistation Lilienthal nun nach Zeugen des Vorfalls. Gegen 8:40 Uhr bog ein Autofahrer von der Zufahrt eines Discounters auf die Falkenberger Landstraße ein. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw-Fahrer, der in Richtung Ortsmitte unterwegs war. Bei der Kollision wurde niemand verletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt rund 10.000 Euro. Da der Einmündungsbereich mit einer Ampel versehen ist, stand die Frage im Raum, welcher Fahrer Grünlicht hatte und somit fahren durfte. Da beide Beteiligten angaben, dass sie bevorrechtigt in den Einmündungsbereich eingefahren sind, ist die Polizei Lilienthal (04298/92000) auf mögliche Zeugen angewiesen. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Autos waren die Gleise der Straßenbahn für etwa eine Stunde blockiert.

OTS: Polizeiinspektion Verden / Osterholz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68441 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68441.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Helge Cassens Telefon: 04231/806-104 www.polizei-verden-osterholz.de www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ