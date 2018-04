Polizeiinspektion Verden / Osterholz / Wümmewiesen: Wanderer ...

Wümmewiesen: Wanderer finden weiblichen Leichnam

Landkreis Verden - Ottersberg/Fischerhude. In den derzeit teilweise überschwemmten Wümmewiesen zwischen Ebbensiek und Backsberg fanden Wanderer am Donnerstagnachmittag gegen 17:30 Uhr einen weiblichen Leichnam im Wasser. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen die leblose Frau und übergaben sie den Beamten einer spezialisierten Tatortgruppe der Polizeiinspektion Verden/Osterholz. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte die Frau vor schon längere Zeit verstorben sein. Der Leichnam wurde beschlagnahmt. Der Kriminal- und Ermittlungsdienst des Polizeikommissariats Achim hat die Ermittlungen übernommen. Derzeit ist die Identität der Frau ungeklärt. Es werden nun unter anderem Vermisstenfälle, auch aus dem überregionalen Bereich, geprüft. Sobald die Identität feststeht, wird die Polizeiinspektion Verden/Osterholz dies mitteilen. Die Ermittlungen, auch zur Todesursache, dauern an.

