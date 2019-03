Polizeiinspektion Verden / Osterholz / Zeugenaufruf nach ...

Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht in der Verdener Innenstadt

Verden - Am 16.03.2019, gegen 23:45 Uhr soll durch eine Funkstreifenbesatzung der Polizei Verden ein Roller mit zwei Personen besetzt, kontrolliert werden. Der Roller flüchtet in die Brückstraße und gerät hierbei in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender Fahrzeugführer mit einem roten Pkw mußte stark abbremsen.

Im Verlauf der weiteren Verfolgung verunfallt der Roller schlußendlich in der Straße Hinter der Mauer. Die beiden Personen flüchten zu Fuß von der Unfallstelle.

Die Polizei leitet diverse Strafverfahren u.a. wegen Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung ein. Zudem steht das Ergebnis der Untersuchungen zu den am Unfallort zurückgelassenen Gegenständen noch aus.

Personen die Zeugen des Vorfalls wurden, insbesondere der Fahrzeugführer des roten Pkw werden gebeten, sich bei der Polizei in Verden, unter der Telefon-Nr. 04231/806-0, zu melden.

