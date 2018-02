Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / ...

Auseinandersetzung in Varel - Polizei sucht einen helfenden Zeugen und einen LKW-Fahrer

Wilhelmshaven -

varel. Am Mittwoch, den 21.02.2018, kam es gegen 17.30 Uhr in der Hindenburgstraße in Varel vor einem dort ansässigen Drogeriemarkt zu einem körperlichen Übergriff auf ein 14-jähriges Opfer.

Das Mädchen wurde aus einer Gruppe von mehreren Personen geschlagen und beleidigt. Ein Zeuge kam auf den Sachverhalt zu und somit dem Mädchen zur Hilfe. Nachdem sich die Situation vor Ort offensichtlich beruhigt hatte, setzte der Zeuge seinen Weg fort.

Im weiteren Verlauf begab sich das Opfer zu der Bushaltestelle an der Bürgermeister -Heidenreich-Straße, welche sich zwischen dem Rathaus und der alten Post befindet. Dort kam es erneut zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Opfer und der Gruppe.

Daraufhin flüchtete das Opfer über die Straße zu einer dortigen Tankstelle und alarmierte die Polizei. Beim Überqueren der Straße musste ein LKW eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Die Beteiligten sind untereinander bekannt. Das Opfer blieb unverletzt.

Die Polizei bittet den helfenden Zeugen sowie den LKW-Fahrer oder andere etwaige Zeugen sich bei der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451-9230 zu melden.

