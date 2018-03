Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / ...

Tageswohnungseinbruch in Zetel - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven -

Zetel - Kronshausen. Wie der Polizei am Donnerstagmorgen mitgeteilt wurde, kam es bereits am Mittwochabend, in der Zeit von 17:50 bis 19:50 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Kronshausen (Zetel). Bislang unbekannte Täter schlugen die Scheibe einer Terrassentür ein und gelangten so ins Wohnhaus. Nachdem dieses nach Diebesgut durchsucht wurde, konnten der oder die Täter unerkannt mit dem erbeuteten Schmuck flüchten. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Umständen geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Varel unter 04451/9230 zu melden.

