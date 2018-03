Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / ...

Verkehrsunfallflucht aufgeklärt - Person leicht verletzt

Wilhelmshaven -

Am Montag, 19.03.18, gegen 14.30 Uhr, kommt es in Schortens in der Alten Ladestraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein weißer Kastenwagen links auf den rückwärtigen Parkplatz des dortigen Imbisses abbiegen will. Noch bevor der weiße Kastenwagen abbiegt, wird das Fahrzeug von einem schwarzen PKW Audi A 6 Kombi überholt, so dass es zu einem Zusammenstoß kommt. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461-918790 in Verbindung zu setzen.

