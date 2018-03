Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / ...

Verkehrsunfallflucht in Wilhelmshaven - Polizei sucht einen Mann und eine Frau, die den bzw. die Verursacher/-in kennen

Wilhelmshaven - wilhelmshaven. Am Mittwochabend, 21.03.2018, befuhr ein Pkw-Fahrer mit seinem VW Golf die Plauenstraße in Richtung Albrechtstraße. Vom Parkplatz des "VFL Wilhelmshaven" bog ein bislang unbekannter Pkw in seine Richtung auf die Straße und fuhr, halb auf dem Gehweg und halb auf der Straße, an ihm vorbei.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 37-jährige VW-Fahrer nach rechts aus und streifte einen geparkt abgestellten grauen Pkw Audi, so dass es zum Unfall mit Sachschaden kam und der eigentlich verantwortliche Unfallverursacher unerkannt entkommen konnte.

Nach bisherigem Ermittlungsstand gibt es einen Mann und eine Frau, die sich unmittelbar nach dem Unfall mit einem Unfallbeteiligten unterhalten und angegeben haben, den bzw. die Verursacher/-in des Unfalls zu kennen.

Die beiden bzw. weitere Zeugen werden gesucht und gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

