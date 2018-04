Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / ...

Einbruchsdiebstahl aus einem Firmentransporter in Wilhelmshaven - Täter schlugen Scheibe mit einem Betonstein ein (FOTO) - Wer kann Angaben zu dem Stein machen? Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven - wilhelmshaven. In der Nacht zum 13.03.2018 kam es in der Flensburger Straße zu einem Werkzeugdiebstahl. Bislang unbekannte Täter schlugen in der Zeit vom 12.03., 16.45 Uhr - 13.03.2018, 07.30 Uhr die Scheibe eines dort abgestellten Transporters mit einem Betonstein ein und entwendeten aus dem Laderaum zwei Bohrmaschinen.

Da der ca. 20108 cm große Betonstein (FOTO) eine markante Aufschrift hat, erhoffen sich die Ermittler eine Zuordnung und damit weitere Ermittlungsansätze.

Zu weiteren Aufklärung des Sachverhaltes werden der Inhaber bzw. mögliche Zeugen gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

