Verkehrsunfallflucht in Zetel - Pkw Opel Corsa beschädigt

Wilhelmshaven - zetel. Zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen vom Unfallort kam es am Donnerstag, 03.05.2018, gegen 10:30 Uhr, in der Bahnhofstraße. Ein bislang unbekannter Kraftfahrzeugführer beschädigte einen auf dem Parkstreifen geparkten Pkw Opel Corsa. Der Verursacher setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 150,-EUR. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit der Polizei in Zetel oder Varel in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68442 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68442.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 und am Wochenende über 04421 / 942-215 www.polizei-wilhelmshaven.de