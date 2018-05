Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / ...

Verkehrsunfallflucht am Pfingstmontag in Varel - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven - varel-dangast. Am Montagmittag, 21.05.2018, wurde in der Zeit von 12:45 - 12:50 Uhr, auf einem Parkplatz an der Edo-Wiemken-Straße ein Pkw Citroen C4 Picasso am vorderen linken Kotflügen unfallbeschädigt. Der Verursacher verließ den Ereignisort, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Zeugen zum Unfall bzw. zum Verursacher werden geben, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

