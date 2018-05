Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / ...

Verkehrsunfallflucht in Wilhelmshaven - Polizei sichert das Gehäuse eines Außenspiegels und sucht einen hellroten Opel Insignia

Wilhelmshaven - wilhelmshaven. In der Nacht zum 29.05.2018, kam es in der Norderneystraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Dort wurde ein am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkter Pkw Audi A 4 in schwarz, beim Vorbeifahren eines bislang unbekannten Pkw-Fahrers beschädigt.

Zum jetzigen Ermittlungsstand hat ein Augenzeuge gesehen, wie ein roter Wagen am frühen Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr gegen den geparkten Pkw Audi fuhr.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Beamten von dem flüchtenden, roten Pkw das Gehäuse des rechten Außenspiegels am Unfallort sichern. Danach dürfte es sich um einen hellroten Opel Insignia als Verursacherfahrzeug handeln.

Die Polizei sucht Zeugen, denen nach dem Unfall am 29.05.18, 14.00 Uhr, ein auf der rechten Seite stark beschädigter Opel Insignia aufgefallen ist. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

