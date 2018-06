Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / ...

Verkehrsunfallflucht in Schortens - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven - Am Montagmorgen, 04.06.2018, wurde in der Zeit von 08.10 bis 08.15 Uhr, auf dem Parkplatz eines Discounters in der Schortenser Bahnhofstraße ein schwarzer SUV der Marke Daimler im Bereich der vorderen rechten Leuchteneinheit beschädigt. Durch den Unfall ist das Scheinwerferglas mehrfach gesprungen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand vermutet die Polizei, dass der Schaden durch das Ausparken eines anderen, vermutlich grünen Fahrzeugs verursacht wurde. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Die Polizei sucht nun den Verursacher und Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Angaben zum flüchtenden Fahrzeug machen können. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei Schortens unter der Rufnummer 04461/918790 in Verbindung zu setzen.

