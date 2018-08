Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / ...

Verkehrsunfallflucht in Sande - Verunfallten Pkw VW in einer Parkbucht stehen gelassen - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven - sande. Am Samstag, 25.08.2018, kam es zwischen 00:00 und 05:30 Uhr auf der Deichstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher nicht bekannter Fahrzeugführer befuhr mit einem VW GTD die Deichstraße in Richtung Weserstraße zur dortigen Diskothek. Aus bislang unbekannten Gründen übersah der Unfallverursacher ein Verkehrszeichen, das am Unfallort vor einem Kreisverkehr stand. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Schaden von 4.100 EURO entstand.

Der verunfallte Pkw war nicht mehr fahrbereit, so dass der Golf in einer naheliegenden Parkbucht abgestellt wurde. Danach flüchtete der Fahrzeugführer vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall oder zum flüchtenden Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

