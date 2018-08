Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / ...

Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr in Sande - Mofafahrer stürzte und flüchtete mit über 2 Promille von der Unfallstelle

Wilhelmshaven - wilhelmshaven. Bislang unbekannte Täter hebelten am Dienstag, 28.08.2018, in der Zeit von 12:30 - 13:15 Uhr eine Wohnungseingangstür in der Peterstraße auf. Zum jetzigen Zeitpunkt können keine genauen Angaben gemacht werden, ob überhaupt etwas entwendet wurde. Zeugen, die in der kurzen Zeitspanne in dem Bereich zwischen Schillerstraße und Metzer Weg etwas Verdächtiges beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

