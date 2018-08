Durchsuchungseinsatz im Stadtgebiet Wilhelmshaven - Ermittlungen wegen Betruges und Wucher

Wilhelmshaven - Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland ermittelt gegen einen 43-Jährigen, der im Tatverdacht steht, in einer bislang unbekannten Anzahl von Fällen u.a. Wohnungen vermittelt zu haben und hierfür unter Ausnutzung von den Notlagen der Wohnungssuchenden Provisionen vereinnahmt zu haben, durch die die Geschädigten in finanzielle Not geraten sind.

Im Stadtgebiet durchsuchten Polizeikräfte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg und auf Anordnung des Amtsgerichts Oldenburg am Mittwochvormittag, 29.08.2018, drei Objekte.

Dabei wurden die Beamten der Polizeiinspektion von externen Kräften der Bereitschaftspolizei unterstützt.

Im Rahmen der Durchsuchungen wurde diverses Beweismaterial sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder entlassen, die Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der Datenträger dauern an.

OTS: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68442 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68442.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 und am Wochenende über 04421 / 942-215 www.polizei-wilhelmshaven.de www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI