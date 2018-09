Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / ...

Tageswohnungseinbruch in Wilhelmshaven - Täter durchsteigt eine Hecke und gelangt über das Aufhebeln der Terrassentür ins Objekt - Hinweise über verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte melden

Wilhelmshaven - wilhelmshaven. Am Mittwoch, 05.09.2018, durchstieg ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von 08:35 - 16:20 Uhr die Hecke zu einem Grundstück in der Genossenschaftsstraße und hebelte die Terrassentür auf. In dem Objekt werden die Räumlichkeiten durchsucht und u.a. Bargeld entwendet.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder nicht in den Bereich passende Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.

