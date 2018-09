Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / ...

Tagewohnungseinbruch in Wilhelmshaven - Täter entwenden einen Rucksack

Wilhelmshaven - wilhelmshaven. Am Sonntag, 09.09.2018, kam es in der Werftstraße in der Zeit von 12 - 15 Uhr zu einem Einbruch, bei dem der oder die Täter u.a. einen Rucksack entwendeten.

Der Inhalt des Rucksacks, zwei aufblasbare Kissen, wurde danach durch den Täter im Bereich des Grünstreifens der Bremer Straße/Goethestraße entsorgt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

