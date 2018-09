Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / ...

Verkehrsunfallflucht in Hooksiel - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven -

In der Wangerstraße in Jever kam es in dem Zeitraum von Samstag, 15.09.2018, 10:30 Uhr und Montag, 17.09.2018, 12:30 Uhr, zu einem Einbruch in ein Wohnhaus.

Eine Zeugin hatte bemerkt, dass an dem betroffenen Objekt eine Tür offenstand.

Die verständigten Beamten stellten fest, dass die Wohnungstür aufgebrochen worden war und sich die unbekannten Täter so Zutritt zu dem Anwesen verschafften. Unklar war bei Sachverhaltsaufnahme, ob etwas entwendet wurde.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Jever unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

