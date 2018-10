Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / ...

Verkehrsunfallflucht in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven -

Am 03. Oktober 2018 ereignete sich im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 13:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Schleusenstraße auf dem Parkplatz im Bereich des Nassauhafens. Dort wurde der parkende Pkw, ein Opel Mokka in schwarz, durch den unbekannten Verursacher im Bereich der Fahrertür beschädigt.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

